15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz Pazartesi Marmaray, Metro, Otobüs İETT ücretsiz mi olacak? 15 Temmuz İstanbul Ankara İzmir toplu taşıma ücret tarifesi

15 Temmuz ulaşım ücretsiz mi merak ediliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Hain darbe girişiminin ardından resmi tatil ilan edilen 15 Temmuz bu hafta sonu düzenlenen çeşitli etkinlikler ve organizasyonlarda anılacak. Normal şartlarda resmi tatil günlerinde noter, eczane, hastane, sağlık ocağı ve diğer kamu kurumları kapalı oluyor. Peki, 15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir'de toplu ulaşım bedava mı? İşte, konuyla ilgili alınan kararın detayları…

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu taşıma ücretsiz olacak.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak.