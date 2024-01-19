Haber Tarihi: 19 Ocak 2024 13:09 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 13:09

15 tatil ne zaman bitecek? 2024 sömestr (yarıyıl tatili) ne zaman bitiyor?

Milyonlarca öğrenci ve öğretmen için yarıyıl tatili başladı. Peki yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? İkinci dönem ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak? İşte 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi...

15 tatil ne zaman bitecek? 2024 sömestr (yarıyıl tatili) ne zaman bitiyor?
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2023-2024 tatil takviminin MEB tarafından yayımlanmasıyla birlikte, okullarda 15 tatil, ara tatil ve yaz tatili takvimi belli oldu. Derslere biraz ara vermek ve dinlenmek isteyen öğrenciler, sömestr tatilinin başlayacağı tarihleri sorgulamaya başladı. Peki, 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

15 TATİL NE ZAMAN BİTİCEK?

Öğrenciler, 22 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullarda tatil takvimi belli oldu.

Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

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