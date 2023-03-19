Haber Tarihi: 19 Mart 2023 14:22 - Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2023 14:22

1 Mayıs 2023 tatil mi? 1 Mayıs resmi tatil mi, okullar tatil mi?

Emek ve Dayanışma Günü için kısa bir süre kaldı. Resmi tatiller kamu kurumları ile diğer birçok işletmenin çalışma saatlerini ve durumunu etkilediği için 1 Mayıs'ta çalışacak olanlar "Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, bu yıl 1 Mayıs 2023 resmi tatil mi, okullar tatil mi?

1 Mayıs 2023 tatil mi? 1 Mayıs resmi tatil mi, okullar tatil mi?
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1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde de 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasa ile resmi tatil ilan edildi. Ülkemizde de 1 Mayıs 2023'e kısa bir süre kala tatil olup olmadığı merak konusu. Peki,  1 Mayıs resmi tatil mi, okullar tatil mi?
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs günü Türkiye'de resmi tatil ilan edilen günler arasında yer almaktadır. 2023 yılı içerisinde 1 Mayıs günü Pazartesi gününe denk gelmektedir. Kurumlarda ve kuruluşlarda buna göre tam gün tatil edilmiştir.
1 MAYIS NEDİR?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.
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