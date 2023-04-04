Haber Tarihi: 04 Nisan 2023 11:37 - Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2023 11:37

Ziraat Türkiye Kupası maçları (bugün) 4 Nisan 2023 | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, sahasında güçlü İstanbul ekibi Başakşehir'i konuk etmeye hazırlanıyor. Çeyrek finalde Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta? İşte, futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği Galatasaray Başakşehir maçına dair tüm bilgiler...

Ziraat Türkiye Kupası maçları (bugün) 4 Nisan 2023 | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta?
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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. A Spor ekranlarında yayınlanan ZTK çeyrek final maçında Trabzonspor, Ankaragücü'ne konuk olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın, 5 Nisan Çarşamba ve 6 Nisan Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Çeyrek finalin ilk maçında yarın MKE Ankaragücü ile Trabzonspor saat 20.30'da Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Çeyrek finalin diğer maçlarında Çarşamba günü Galatasaray ile Başakşehir, Perşembe günü de Fenerbahçe ile Kayserispor karşılaşacak.
ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketi sonucunda Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi sebebiyle, Sivasspor ile arasındaki çeyrek final müsabakası oynanmayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre Sivasspor hükmen galip sayılacak ve doğrudan yarı finale yükselecek. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak çeyrek final maçlarının programı şu şekilde:

Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final maçları 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacak.

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇ TAKVİMİ

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak çeyrek final maçlarının programı şöyle:

4 Nisan Salı:

20.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)

5 Nisan Çarşamba:

20.30 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)

6 Nisan Perşembe:

20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor (Ülker)

Kupada yarı final ilk maçları ise 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Bu aşamada Sivasspor ile Fenerbahçe-Ankaragücü eşleşmesinin kazananı karşılaşacak. MKE Ankaragücü-Trabzonspor eşleşmesinden turu geçen taraf ise Galatasaray-Medipol Başakşehir eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek. Yarı final rövanş maçları ve final müsabakasına ilişkin tarih ise daha sonra ilan edilecek. .
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