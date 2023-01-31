Haber Tarihi: 31 Ocak 2023 12:05 - Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2023 12:05

Zemheri ne zaman bitiyor? 2023 zemheri ne zaman başlar, ne zaman biter?

Zemheri soğukları çıkıyor. Vatandaşlar Ocak ayının bitecek olmasıyla birlikte "Zemheri ne zaman bitiyor? 2023 zemheri ne zaman başlar, ne zaman biter" sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Karakış olarak da adlandırılan bu dönem, 40 günlük bir süreci ifade etmektedir. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Peki, Zemheri ne zaman çıkıyor? Zemheri ne zaman başlar, ne zaman biter? İşte Zemheri başlangıç ve bitiş tarihi 2023

Zemheri ne zaman bitiyor? 2023 zemheri ne zaman başlar, ne zaman biter?
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Zemheri soğukları devam ediyor. Halk arasında 'karakış' olarak da adlandırılan zemheri ne zaman bitiyor merak ediliyor. Havaların bir sıcak bir soğuk seyrettiği son günlerde Ocak ayına rağmen dondurucu soğukların gelmemesi zemheri hakkında bilgilerin araştırılmasına neden oldu. Kırk gün süren zemheri ayı kışın en sert zamanlarına deniyor. Peki zemheri ne demek, ne zaman bitiyor? İşte zemheri ayı hakkında bilgiler...

ZEMHERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Zemheri, Aralık ayının 22'sinde başlayıp, 30 Ocak'ta sona erer.
ZEMHERİ NEDİR, NE DEMEK?

Zemheri, Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Kış, eski dilde zemheri ismiyle de anılırdı.
ZEMHERİ NE ZAMAN BAŞLAR, NE ZAMAN BİTER?

Havaların soğuması ve ülkemizde kar yağışının bu sene gecikmesiyle birlikte zemheri ayı araştırmaları hız kazandı.

Halk tarafından karakış olarak adlandırılan 40 günlük dönem Zemheri ayı olarak ifade edilir. Zemheri olarak bilinen süreç, kış mevsiminin en şiddetli zamanlarıdır.

Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner.
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