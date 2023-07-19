Zara Türkiye'den çekiliyor mu? Zara'dan açıklama geldi

Dünyaca ünlü giyim markası İspanyol merkezli Zara'nın Türkiye'den çekileceği iddialarına Zara'dan yanıt geldi.Türkiye'de binlerce mağazası bulunan Zara, alışveriş tutkunlarının sıklıkla ziyaret ettiği bir ve giyim ve aksesuar markası. Fakat, son günlerde Zara tutkunlarını üzecek bir iddia dolaşmaya ortalıkta başladı. İspanyol merkezli dünyaca ünlü giyim markaları başında gelen Zara'nın Türkiye'den çekileceği konuşulmuştu.Zara, çekilme kararının doğru olmadığını ve hem mağazacılık hem de e-ticaret kanallarıyla büyümeye devam edeceğini belirtti.