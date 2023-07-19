Haber Tarihi: 19 Temmuz 2023 12:12 - Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2023 12:12

Zara Türkiye'den çekiliyor mu? Zara'dan açıklama geldi

Türkiye'den çekileceği iddia edilen İspanyol merkezli dünyaca ünlü giyim markası Zara, iddialara yanıt verdi. Peki, Zara Türkiye'den çekiliyor mu? Zara'dan açıklama geldi

Zara Türkiye'den çekiliyor mu? Zara'dan açıklama geldi
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Dünyaca ünlü giyim markası İspanyol merkezli Zara'nın Türkiye'den çekileceği iddialarına Zara'dan yanıt geldi.

Türkiye'de binlerce mağazası bulunan Zara, alışveriş tutkunlarının sıklıkla ziyaret ettiği bir ve giyim ve aksesuar markası. Fakat, son günlerde Zara tutkunlarını üzecek bir iddia dolaşmaya ortalıkta başladı. İspanyol merkezli dünyaca ünlü giyim markaları başında gelen Zara'nın Türkiye'den çekileceği konuşulmuştu.
Bu iddiaların ardından da şirket yetkilileri ekonomist.com.tr'den Ayşegül Sakarya Pehlivan'a açıklama yaptı.

Zara, çekilme kararının doğru olmadığını ve hem mağazacılık hem de e-ticaret kanallarıyla büyümeye devam edeceğini belirtti.

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