Haber Tarihi: 12 Ağustos 2024 11:31 - Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2024 11:31

YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı. Sınav, 81 il ve 87 sınav merkezinde, 349 binada ve 4 bin 16 salonda uygulandı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Peki, 2024-YÖKDİL/2 soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklandı mı?

YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) yapıldı. Tüm gözler şimdi sınavın soruları ve cevap anahtarında olacak.

YÖKDİL CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarının yüzde 10'u internet sitesinde erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 21 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu yıl ikincisi düzenlenen 101 bin 96 adayın başvurduğu 2024-YÖKDİL/2 sınavında İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece sosyal bilimler alanından soru soruldu. Adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verildi. Sınav, 13.15'te sona erdi.

Sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.
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