Yeni evleneceklere 150 bin TL kredi ne zaman, şartları nelerdir? - 150 bin TL evlilik kredisi nereden, nasıl başvurulur?

Yeni evleneceklere 150 bin TL kredi ne zaman, şartları nelerdir? Evlilik kredisinin ne zaman verileceği, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlanmasının ardından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesinde, yeni evlenen çiftlere 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi vereceklerini duyurmuştu. Peki, evlilik kredisi ne zaman verilecek, tutar ne kadar olacak?Habertürk sitesinde yer alan bir haberde, yeni evleneceklere verilecek faizsiz 150 bin lira evlilik kredisinin detayları paylaşıldı.Evlilik kredisinin kaynağını kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu sosyal amaçlı banka dijital ortamda hizmet verecek.Banka para kaynağını Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden oluşturulan fondan alacak. Böylelikle bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kullanılacakCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda dikkat çeken vaatlerden biri de faizsiz evlilik kredisi olmuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni evlenen çiftlere faizsiz 150 bin lira evlilik kredisi vereceklerini duyurmuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir." açıklamasında bulundu.Evlilik kredisi başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Seçim sürecinin geride kalmasıyla kısa süre içerisinde yeni evlenecek çiftlerin büyük bir merakla beklediği evlilik kredisi başvuru tarihleriyle ilgili açıklama yapması bekleniyor. Bilindiği üzere seçmi süreci içerisinde AK Parti birçok farklı müjdeyi daha paylaşmıştı.