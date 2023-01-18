YDS sınavı ne zaman 2023? YÖKDİL ne zaman? YDS başvuru tarihi

2023 YÖKDİL'in ne zaman yapılacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. ÖSYM, her yıl ALES, YKS, YDS, YÖKDİL, KPSS, TUS, LGS, DGS gibi milyonlarca adayın başvurduğu sınav takvimini açıklıyor. Sınav tarihlerinin yanı sıra, sınava başvuru tarihi, geç başvuru günü ve sonuç tarihi de bu ÖSYM'nin bu takviminde yer alıyor. Peki, 2023 YDS ne zaman? YÖKDİL ne zaman? İşte detaylar...2023 YDS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM 2023 sınav takvimi yayınlanmasının ardından kısa bir süre sonra geri kaldırdı. Takvim üzerinde yeni düzenlenmelerin yapılacağını açıklayan 2023 ÖSYM yeni takvim çalışmalarına devam ediyor. 2023 YDS sınav tarihleri de bir yandan öğrenciiler tarafında araştırılmaya devam ediyor. Yeni takvim yayımlandığında yeni sınav takvimini haberimizde yer vereceğiz.
E-YDS 2023 NE ZAMAN?
ÖSYM takimine göre, e-YDS 2023/1 İngilizce sınavı 28 Ocak 2023 tarihinde yapılacak. E-YDS 2023 BAŞVURULARI NE ZAMAN OLACAK?
ÖSYM takimine göre, e-YDS 2023/1 İngilizce sınavı başvuruları 12 Ocak 2023- 19 Ocak 2023 tarihleri arasında alınacağı duyuruldu. E-YDS 2023 SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM'nin resmi sayfasında e-YDS 2023 kılavuzu henüz yer almadı. 2022 yılında e-YDS başvuru ücreti 360 Türk Lirası'ydı. Daha önce açıklanan ÖSYM sınav takvimine göre 2023 YDS sınavları tarihleri ise şu şekilde belirtilmişti:
Sınav Tarihi: 09 Nisan 2023
Sonuç Açıklama Tarihi: 04.05.2023
Başvuru Tarihleri: 15.02.2023 - 27.02.2023
2023 Geç Başvuru Günü: 08.03.2023 2023-YDS/2 TAKVİMİ
Başvuru Tarihleri: 01.09.2023- 11.09.2023
Sınav Tarihi: 22. Ekim 2023
Başvuru Tarihleri: 01.09.2023- 11.09.2023
Sonuç Açıklama Tarihi: 07.11.2023
2023 Geç Başvuru Günü: 20.09.2023
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