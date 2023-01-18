YDS sınavı ne zaman 2023? YÖKDİL ne zaman? YDS başvuru tarihi

2023 YÖKDİL'in ne zaman yapılacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. ÖSYM, her yıl ALES, YKS, YDS, YÖKDİL, KPSS, TUS, LGS, DGS gibi milyonlarca adayın başvurduğu sınav takvimini açıklıyor. Sınav tarihlerinin yanı sıra, sınava başvuru tarihi, geç başvuru günü ve sonuç tarihi de bu ÖSYM'nin bu takviminde yer alıyor. Peki, 2023 YDS ne zaman? YÖKDİL ne zaman? İşte detaylar...

2023 YDS SINAVI NE ZAMAN?

E-YDS 2023 NE ZAMAN?

E-YDS 2023 BAŞVURULARI NE ZAMAN OLACAK?

E-YDS 2023 SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

ÖSYM 2023 sınav takvimi yayınlanmasının ardından kısa bir süre sonra geri kaldırdı. Takvim üzerinde yeni düzenlenmelerin yapılacağını açıklayan 2023 ÖSYM yeni takvim çalışmalarına devam ediyor. 2023 YDS sınav tarihleri de bir yandan öğrenciiler tarafında araştırılmaya devam ediyor. Yeni takvim yayımlandığında yeni sınav takvimini haberimizde yer vereceğiz.ÖSYM takimine göre, e-YDS 2023/1 İngilizce sınavı 28 Ocak 2023 tarihinde yapılacak.ÖSYM takimine göre, e-YDS 2023/1 İngilizce sınavı başvuruları 12 Ocak 2023- 19 Ocak 2023 tarihleri arasında alınacağı duyuruldu.ÖSYM'nin resmi sayfasında e-YDS 2023 kılavuzu henüz yer almadı. 2022 yılında e-YDS başvuru ücreti 360 Türk Lirası'ydı.Sınav Tarihi: 09 Nisan 2023Sonuç Açıklama Tarihi: 04.05.2023Başvuru Tarihleri: 15.02.2023 - 27.02.20232023 Geç Başvuru Günü: 08.03.2023Başvuru Tarihleri: 01.09.2023- 11.09.2023Sınav Tarihi: 22. Ekim 2023Başvuru Tarihleri: 01.09.2023- 11.09.2023Sonuç Açıklama Tarihi: 07.11.20232023 Geç Başvuru Günü: 20.09.2023