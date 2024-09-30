Yarıyıl tatili ne zaman? 2024/2025 sömestr tatili ne zaman?

Okullarda eğitim sürecinin başlaması ile öğrencilerin gündemine şimdi de yarıyıl tatili geldi. Özellikle tatil planlarına şekil verecek olan veliler ve öğrenciler, 2024-2025 sömestr tatili takvimini araştırıyor. İşte, okullarda karnelerin verileceği yarıyıl tatili tarihi...



SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?



Yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.



İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.



ARA TATİLLER NE ZAMAN?



Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.



İkinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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