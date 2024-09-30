Haber Tarihi: 30 Eylül 2024 18:40 - Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2024 18:40

Yarıyıl tatili ne zaman? 2024/2025 sömestr tatili ne zaman?

2024-2025 eğitim yılının ilk dönemi devam ediyor. Milyonlarca öğrencinin karnelerini alacağı ilk yarıyılın son gününe henüz uzun bir zaman var. Yeni dönemin ilk sınavlar hazırlanan öğrenciler, bir yandan da 15 tatile yönelik araştırmalarına başladı. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek?

Yarıyıl tatili ne zaman? 2024/2025 sömestr tatili ne zaman?
Abone Ol
Okullarda eğitim sürecinin başlaması ile öğrencilerin gündemine şimdi de yarıyıl tatili geldi. Özellikle tatil planlarına şekil verecek olan veliler ve öğrenciler, 2024-2025 sömestr tatili takvimini araştırıyor. İşte, okullarda karnelerin verileceği yarıyıl tatili tarihi...

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

İkinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Alonso: 'Milan'la oynamak bir onur' Bayer Leverkusen Alonso: "Milan'la oynamak bir onur"
İşte Atletico'yu bekleyen ceza! Atletico Madrid İşte Atletico'yu bekleyen ceza!
Yarıyıl tatili ne zaman? 2024/2025 sömestr tatili ne zaman? Gündem Yarıyıl tatili ne zaman? 2024/2025 sömestr tatili ne zaman?
Real Madrid'e kötü haber: Thibaut Courtois Real Madrid Real Madrid'e kötü haber: Thibaut Courtois
Şenol Güneş'ten sürpriz ziyaret! Trabzonspor Şenol Güneş'ten sürpriz ziyaret!
MANU'da Scott McTominay pişmanlığı! Napoli MANU'da Scott McTominay pişmanlığı!
Fenerbahçe'ye kötü haber! Fenerbahçe Fenerbahçe'ye kötü haber!
Alex De Souza'dan Mourinho paylaşımı! Fenerbahçe Alex De Souza'dan Mourinho paylaşımı!
Flick'ten Young Boys açıklaması! Barcelona Flick'ten Young Boys açıklaması!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Wilfried Zaha, Lyon'da olay çıkardı
2
Erik ten Hag'ın kaderi Mourinho'nun elinde
3
Olaylı derbide nefes kesen son!
4
İflas: Manchester United!
5
Serhat Akın'a saldırı talimatı Gürcistan'dan
6
Kayserispor - Beşiktaş: 11'ler
7
Galatasaray'da Osimhen için karar!

SON HABERLER

yukarı ok