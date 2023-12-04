Yarın okullar tatil mi? Son dakika 5 Aralık 2023 okullar tatil mi? İstanbul, Bursa, Mudanya'da okullar tatil mi?

5 Aralık 2023 Salı gününe ilişkin bir tatil haberi bulunmuyor. Konuyla ilgili yetkililerden açıklama geldiğinde haberimizden bulabilirsiniz.





Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahmin raporlarına göre, yurdun batı kesiminde hafta boyunca sağanak yağışlı ve rüzgarlı hava etkisini gösterecek. Yağışların salı günü etkisini kaybetmesi; ancak diğer günlerde devam etmesi bekleniyor.



Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek rakımlarda kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve yağış nedeniyle kar yağmasını bekleyen öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, yarın okullar tatil mi oldu? 5 Aralık salı günü okullar tatil mi edildi?5 Aralık 2023 günü için kar tatili ilan edilen iller valilik ve kaymakamlıkların açıklamaları geldikçe güncellenecektir. Şu an için herhangi bir kaymakamlık ya da valilikten yarın okulların tatil edileceğine dair bir açıklama bulunmamaktadır.