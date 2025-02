Yaprak Dökümü Bugün Neden Yok? Bitti mi? - 26 Şubat 2025 Kanal D Yayın Akışı

Yaprak Dökümü tekrar bölümü yayın durumu, dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Sevilen dizi hafta içi her gün tekrar bölümleri ile saat 11:00'de izleyicisi ile buluşuyor. Bugün diziyi ekranlarda göremeyen izleyiciler Yaprak Dökümü bugün yok mu, bitti mi sorularının yanıtlarını aramaya başladı. Peki Yaprak Dökümü bugün neden yok, bitti mi? Yaprak Dökümü final mi yaptı, neden yayınlanmadı? İşte Kanal D yayın akışı 26 Şubat 2025!



YAPRAK DÖKÜMÜ BUGÜN NEDEN YOK?



Kanal D'nin sevilen dizisi "Yaprak Dökümü", normalde hafta içi her gün saat 11:00'de tekrar bölümleriyle izleyiciyle buluşuyordu. Ancak, 26 Şubat 2025

Çarşamba günü yayın akışında dizinin yerine yeni dizi "Piyasa"nın tekrar bölümü yer aldı.



KANAL D 26 ŞUBAT 2025 YAYIN AKIŞI



07:00 İkizler Memo - Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Piyasa

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Annem Ankara



"Yaprak Dökümü"nün bugünkü yayınlanmama nedeni resmi olarak açıklanmasa da, dizinin 27 Şubat 2025 Perşembe günü saat 11:00'de tekrar ekranlarda olması planlanıyor.



Daha önce de benzer durumlar yaşanmış ve izleyiciler, dizinin yayın saatindeki değişiklikler konusunda tepkilerini dile getirmişlerdi.



Sonuç olarak, "Yaprak Dökümü" dizisi sona ermemiş olup, geçici bir yayın akışı değişikliği nedeniyle bugün ekranlarda yer almamıştır. Dizinin yarın aynı saatinde tekrar yayınlanması beklenmektedir.

