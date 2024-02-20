Haber Tarihi: 20 Şubat 2024 16:46 - Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024 16:46

VAR kayıtları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

VAR kayıtlarının ne zaman açıklanacağı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) VAR kayıtlarıyla ilgili açıklaması sonrasında merak ediliyor. Süper Lig'de 26. haftadan itibaren olmak üzere artık her hafta VAR kayıtları futbolseverlere sunulacak. Peki, 26. haftanın VAR kayıtları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

VAR kayıtları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları için tarih araştırmaları başladı. TFF, 26. haftadan itibaren VAR kayıtlarının artık sosyal medya üzerinden yayımlanacağını duyurdu. Peki, VAR kayıtları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

VAR KAYITLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Süper Lig'in 26. haftasında sahada inceleme yapılan VAR kayıtlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; VAR kayıtları 20 Şubat 2024 Salı akşamı saat 20.00'da yayınlanacak.

YOUTUBE'DAN İZLENEBİLECEK

Süper Lig 26. hafta VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) YouTube kanalından izlenebilecek.
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