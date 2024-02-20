Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları için tarih araştırmaları başladı. TFF, 26. haftadan itibaren VAR kayıtlarının artık sosyal medya üzerinden yayımlanacağını duyurdu. Peki, VAR kayıtları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Süper Lig'in 26. haftasında sahada inceleme yapılan VAR kayıtlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; VAR kayıtları 20 Şubat 2024 Salı akşamı saat 20.00'da yayınlanacak.

Süper Lig 26. hafta VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) YouTube kanalından izlenebilecek.