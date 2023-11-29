Vapur seferleri iptal mi? 29 Kasım 2023 İstanbul, İzmir son dakika iptal olan vapur seferleri

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İptal olan vapur ve feribot seferleri listesi, olumsuz hava koşullarının ardından araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Marmara Denizi'nde fırtına uyarısının ardından deniz ulaşımını kullanacak olanların gözü "İstanbul'da feribot ve vapur seferleri iptal mi oldu, hangi seferler iptal?" sorusunun yanıtına çevrildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Boğazı gemi trafiğinin askıya alındığını duyururken bir son dakika açıklaması da Şehir Hatlarından geldi. BUDO ve İDO iptal edilen seferler listesi ise resmi siteler üzerinden yayınlanıyor. İşte İDO - BUDO ve Şehir Hatları 29 Kasım 2023 Çarşamba İstanbul iptal edilen vapur seferleri listesi...Değerli yolcularımız,Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.Bostancı-Moda-Kadıköy-KabataşMaltepe-AdalarAdalar-BeşiktaşBostancı-Karaköy-Kabataş07:50 Kadıköy-Beşiktaş-İstinye-SarıyerBeşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-EyüpAşiyan-Anadolu Hisarı-KüçüksuKadıköy-Üsküdar-OrtaköyKadıköy-KabataşÇengelköy-KabataşBUDO İptal Seferler:29.11.2023 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.29.11.2023 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.29.11.2023 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.29.11.2023 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.29.11.2023 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.29.11.2023 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.29.11.2023 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.29.11.2023 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.İDO İptal Seferler:Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 29.11.2023 07:30Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 29.11.2023 07:45Kadıköy-Yenikapı-Bursa 29.11.2023 12:35Kadıköy-Yenikapı-Bursa 29.11.2023 07:06Bursa-Yenikapı-Kadıköy 29.11.2023 15:30Bursa-Yenikapı-Kadıköy 29.11.2023 12:00Bursa-Yenikapı-Kadıköy 29.11.2023 18:30Bursa-Yenikapı-Kadıköy 29.11.2023 18:01Kadıköy-Yenikapı-Bursa 29.11.2023 18:35