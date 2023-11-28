Vapur seferleri iptal mi? 28 Kasım 2023 İstanbul, İzmir iptal olan vapur seferleri

İptal edilen BUDO seferleri ve Vapur Seferleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Marmara bölgesinde yaşanan olumsuz hava şartları deniz hatları seferlerine olumsuz yansıdı. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. İşte 28 Kasım 2023 İstanbul, İzmir iptal olan vapur seferleri
28 KASIM İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ
Değerli yolcularımız,
Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
Maltepe-Adalar
Adalar-Beşiktaş
Bostancı-Karaköy-Kabataş
07:50 Kadıköy-Beşiktaş-İstinye-Sarıyer
Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp
Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu
Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy
Kadıköy-Kabataş
Çengelköy-KabataşİDO İPTAL SEFERLER İÇİN TIKLAYINIZ 28 KASIM İPTAL EDİLEN BUDO SEFERLERİ
28.11.2023 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
28.11.2023 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
28.11.2023 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
28.11.2023 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
28.11.2023 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
28.11.2023 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
28.11.2023 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
28.11.2023 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
28.11.2023 16:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
28.11.2023 16:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
28.11.2023 19:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
28.11.2023 19:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir. 28 KASIM İPTAL EDİLEN İDO SEFERLERİ
28 Kasım Salı günü olumsuz hava şartları sebebiyle bazı İDO seferleri iptal edildi. Aşağıdaki linke tıklayarak iptal edilen seferleri öğrenebilirsiniz.
BUDO İPTAL SEFERLER İÇİN TIKLAYINIZ