Haber Tarihi: 28 Kasım 2023 15:45 - Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 15:45

Vapur seferleri iptal mi? 28 Kasım 2023 İstanbul, İzmir iptal olan vapur seferleri

Hava durumundaki olumsuzluklar nedeniyle bugün feribot seferleri iptal mi merak ediliyor. İstanbul'a AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe sağanak yağış ile fırtına uyarısı gelirken olumsuz hava koşulları uçak seferlerini etkiledi. İstanbul'da olumsuz hava şartları deniz yolu ulaşımını da etkiledi. Lodos sebebiyle gözler İstanbul vapur seferleri iptal mi? sorusuna çevrildi. Şehir Hatları AŞ İstanbul'da iptal olan vapur seferlerini duyuruyor. İşte 28 Kasım 2023 İstanbul, İzmir iptal olan vapur seferleri

Vapur seferleri iptal mi? 28 Kasım 2023 İstanbul, İzmir iptal olan vapur seferleri
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İptal edilen BUDO seferleri ve Vapur Seferleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Marmara bölgesinde yaşanan olumsuz hava şartları deniz hatları seferlerine olumsuz yansıdı. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. İşte 28 Kasım 2023 İstanbul, İzmir iptal olan vapur seferleri
28 KASIM İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ

Değerli yolcularımız,

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş

Maltepe-Adalar

Adalar-Beşiktaş

Bostancı-Karaköy-Kabataş

07:50 Kadıköy-Beşiktaş-İstinye-Sarıyer


Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu

Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy

Kadıköy-Kabataş
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Çengelköy-Kabataş

İDO İPTAL SEFERLER İÇİN TIKLAYINIZ

28 KASIM İPTAL EDİLEN BUDO SEFERLERİ

28.11.2023 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

28.11.2023 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

28.11.2023 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

28.11.2023 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

28.11.2023 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

28.11.2023 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

28.11.2023 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

28.11.2023 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

28.11.2023 16:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

28.11.2023 16:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

28.11.2023 19:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

28.11.2023 19:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

28 KASIM İPTAL EDİLEN İDO SEFERLERİ

28 Kasım Salı günü olumsuz hava şartları sebebiyle bazı İDO seferleri iptal edildi. Aşağıdaki linke tıklayarak iptal edilen seferleri öğrenebilirsiniz.


BUDO İPTAL SEFERLER İÇİN TIKLAYINIZ

 
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