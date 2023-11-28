Vapur seferleri iptal mi? 28 Kasım 2023 İstanbul, İzmir iptal olan vapur seferleri

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

İptal edilen BUDO seferleri ve Vapur Seferleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Marmara bölgesinde yaşanan olumsuz hava şartları deniz hatları seferlerine olumsuz yansıdı. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. İşte 28 Kasım 2023 İstanbul, İzmir iptal olan vapur seferleriDeğerli yolcularımız,Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.Bostancı-Moda-Kadıköy-KabataşMaltepe-AdalarAdalar-BeşiktaşBostancı-Karaköy-Kabataş07:50 Kadıköy-Beşiktaş-İstinye-SarıyerBeşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-EyüpAşiyan-Anadolu Hisarı-KüçüksuKadıköy-Üsküdar-OrtaköyKadıköy-KabataşÇengelköy-Kabataş28.11.2023 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.28.11.2023 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.28.11.2023 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.28.11.2023 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.28.11.2023 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.28.11.2023 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.28.11.2023 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.28.11.2023 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.28.11.2023 16:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.28.11.2023 16:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.28.11.2023 19:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.28.11.2023 19:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.28 Kasım Salı günü olumsuz hava şartları sebebiyle bazı İDO seferleri iptal edildi. Aşağıdaki linke tıklayarak iptal edilen seferleri öğrenebilirsiniz.