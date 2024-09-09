Haber Tarihi: 09 Eylül 2024 15:58 - Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2024 15:58

Üniversite ek tercihleri için son gün ne zaman? 2024

2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) ek yerleştirme tercihleri alınmaya başlandı. Tercihler, ÖSYM'nin internet adresinden paylaşılan son güne kadar devam edecek. Peki, YKS ek tercih süreci bitti mi? Üniversite ek tercihleri için son gün ne zaman?

Üniversite ek tercihleri için son gün ne zaman? 2024
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-YKS sonuçlarına göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.

Adaylar, 2024-YKS ek yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül'de T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapacak.r.

YKS EK TERCİHLERİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

6 Eylül 2024 tarihinde başlayan YKS tercih işlemleri, 11 Eylül saat 23.59'da sona erecek.

Ek yerleştirmeye başvuracak adayların 2024-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.
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