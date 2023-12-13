Haber Tarihi: 13 Aralık 2023 12:01 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 12:01

UEFA Avrupa Ligi kuraları ne zaman çekilecek? 2024 UEFA Avrupa Ligi grupları

UEFA Avrupa Ligi'nde grup etabı 14 Aralık Perşembe günü oynanacak maçların ardından tamamlanacak. Peki UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi ne zaman? 2024 UEFA Avrupa Ligi grupları

UEFA Avrupa Ligi kuraları ne zaman çekilecek? 2024 UEFA Avrupa Ligi grupları
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UEFA Avrupa Ligi son 32 ya da play-off kura çekimi tarihi merak ediliyor. Şampiyonlar Liginde son hafta maçları sonucunda Galatasaray, yoluna Avrupa Liginde devam edecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi son 32 kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Play-Off kura çekimi ne zamam?

UEFA Avrupa Ligi takvimine göre:

Play-off turu tamamlandıktan sonra, Avrupa Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi 23 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Son 16 turunda ilk maçlar 7 Mart'ta, rövanş maçları ise 14 Mart'ta oynanacak.

Avrupa Ligi'nin çeyrek finalinde eşleşmeler 15 Mart'ta belli olacak. Aynı gün yarı final eşleşmelerinin kura çekimi de yapılacak.

Çeyrek final maçları 11-18 Nisan tarihleri arasında, yarı final maçları ise 2-9 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2023/24 sezonunun finali ise 22 Mayıs 2024 tarihinde Dublin'deki Aviva Stadyumu'nda gerçekleşecek ve ev sahipliği yapacak.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçları ne zamam?
Galatasaray, Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci bitiren bir takımla eşleşecek ve ilk maçı İstanbul'da oynayacak. Maçlar 15 ve 22 Şubat'ta oynanacak.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde grupları ikinci sırada tamamlayarak eşleşmesi muhtemel takımlar şunlar:

West Ham United - Freiburg (A Grubu)

Marsilya - Brighton (B Grubu)

Real Betis - Rangers - Sparta Prag (C Grubu)

Sporting Lisbon (D Grubu)

Toulouse - St. Gilloise (E Grubu)


Rennes - Villareal (F Grubu)

Slavia Prag - Roma (G Grubu)

Karabağ - Molde (H Grubu)

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