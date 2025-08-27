Haber Tarihi: 27 Ağustos 2025 16:31 - Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2025 16:31

Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası gruplar aşamasında olağanüstü performans sergiledi. Filenin Sultanları, E grubundaki rekabetinde yenilgi almadan üst tura yükseldi. İspanya, Bulgaristan ve Kanada karşısında 3'te 3 yapan Türkiye, son 16 turunda Slovenya ile eşleşti. Türkiye Slovenya son 16 turu heyecanı şimdiden başladı. İşte, Filenin Sultanları maçı canlı yayın bilgisi...

Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda set vermeden üç rakibini elemeyi başardı. Eda Erdem'in de parkeye çıktığı karşılaşmaların sonunda A Milliler son 16 turunu garantiledi. Grup ikincisi Slovenya D grubunda ABD, Çekya ve Arjantin ile oynadı. Çeyrek final hedefi için gözler Türkiye - Slovenya maçında

FİLENİN SULTANLARI SON 16 TURUNDA SLOVENYA KARŞISINDA

Türkiye, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı set vermeden yendi. Son 16 turuna kalan Milliler, Slovenya ile oynayacak. Kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak. Filenin Sultanları ile Slovenya mücadelesi 1 Eylül Pazartesi günü gerçekleşecek. TRT1'den yayımlanacak maçın saat detayı henüz paylaşılmadı.

Türkiye, Kanada karşısında; Ebrar, Zehra, Vargas, Yaprak, Eda, Cansu, Gizem, Hande, Aslı, Elif, İlkin, Eylül ile oynadı.

Son 16 turunu geride bırakan takımlar Bangkok'ta çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final oynayacak. Son 16 turu 29 Ağustos-1 Eylül, çeyrek finaller 3-4 Eylül, yarı finaller ve finaller ise 7 Eylül'de olacak.


