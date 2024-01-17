Haber Tarihi: 17 Ocak 2024 09:59 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 09:59

Tunç Soyer aday mı? Tunç Soyer belediye başkan adayı mı?

CHP, İzmir için kararını verdi. İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Aydın, Hatay'da olduğu gibi İzmir'de de mevcut başkan Tunç Soyer ile yola devam etme kararı alması bekleniyor. Peki, Tunç Soyer aday mı? Tunç Soyer belediye başkan adayı mı?

Tunç Soyer aday mı? Tunç Soyer belediye başkan adayı mı?
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından yapılan açıklamada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi kararlaştırıldı. Uzun yıllardır Yılmaz Büyükerşen'in yönettiği Eskişehir'de değişime gidildi. Büyükerşen'in de önerisi doğrultusunda, belediye genel sekreteri Ayşen Ünlüce aday gösterildi.

CHP'de başkanlık yürüten Adana'da Zeydan Karalar, Mersin'de Vahap Seçer, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Hatay'da da Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterildi.

Tunç Soyer aday mı? 

Odatv'nin edindiği bilgilere göre CHP, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak mevcut başkan Tunç Soyer'i gösterme kararı aldı.

İzmir'in yerel yönetimini 20 yıldır kesintisiz olarak CHP'nin elinde bulunuyor.


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