Haber Tarihi: 21 Ağustos 2025 17:10 -
Güncelleme Tarihi:
21 Ağustos 2025 17:10
S Sport Plus D-Smart'ta Var mı, Kaçıncı Kanalda? 2025
Futbolseverlerin yakından takip ettiği S Sport Plus, dijital platformlar üzerinden yayın yapan bir spor içerik servisidir. Ancak S Sport Plus, D-Smart platformunda yer almamaktadır. Yani, D-Smart kullanıcıları S Sport Plus içeriklerine doğrudan erişemezler.
S Sport Plus içeriklerini izlemek isteyen kullanıcılar, S Sport Plus'ın resmi uygulaması veya web sitesi üzerinden üyelik oluşturarak mobil, tablet, akıllı TV ya da bilgisayar gibi dijital cihazlardan platforma erişebilirler.Eğer D-Smart üzerinden S Sport içeriği izlemek istiyorsanız, S Sport HD kanalını takip etmeniz gerekebilir. Ancak bu kanal, S Sport Plus'ın sunduğu özel içerikleri değil, yalnızca yayın hakları dahilinde bazı maçları ve programları kapsar.S Sport Plus'a nasıl üye olunur?S Sport Plus üyelik paketleri ile aylık ya da yıllık abonelik başlatabilir, UEFA Avrupa Ligi, Premier Lig, Bundesliga, Formula 1 gibi organizasyonları canlı ve tekrar olarak izleyebilirsiniz.Özetle: S Sport Plus, D-Smart'ta yok.S Sport HD kanalı varsa bazı S Sport yayınlarını izleyebilirsiniz.
Tüm içerikler için S Sport Plus üyeliği gereklidir.
LAUSANNE SPORTS - BEŞIKTAŞ MAÇI CANLI İZLE
Lausanne Sports - Beşiktaş maçını şifresiz ve canlı izlemek için S Sport Plus'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, S Sport Plus'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün. LAUSANNE SPORTS - BEŞIKTAŞ MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ LAUSANNE SPORTS - BEŞIKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
UEFA Konferans Ligi'de bu Lausanne Sports, Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Lausanne Sports - Beşiktaş maçı S Sport Plus üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşı karşıya gelecek. TUTTUR'DA 100 TL HEDİYE İLE OYNA!
İsviçre'nin Lozan kentindeki La Tuiliere Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.15'te başlayacak. Mücadele S Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.
Müsabakada Norveç Futbol Federasyonundan hakem Sigurd Kringstad düdük çalacak. Kringstad'ın yardımcılıklarını Runar Langseth ile Ole Andreas Haukasen üstlenecek.SPORX KODUYLA YILLIK 1.399 TL'YE S SPORT PLUS ALMAK İÇİN TIKLA! LAUSANNE SPORTS - BEŞIKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Lausanne Sports - Beşiktaş maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 21:15'da oynanacak mücadele, S Sport Plus kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.