Transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2025

Süper Lig'de Ara Transfer döneminde hareketli saatler yaşanıyor. Fenerbahçe, Skriniar, Diego Carlos ve Talisca gibi isimleri kadrosuna katarken Galatasaray ise Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu ile anlaştı. Karadeniz ekibi Trabzonspor ise Danylo Sikan ile kontrat yaptı. Süper Lig'de ara transfer döneminin sessiz takımlarından Beşiktaş ise birçok bölgeye takviye yapmak için temaslarını sürdürüyor. Avrupa'da mücadele eden takımlar, UEFA tarafından bildirilen süre içerisinde yeni transferlerini kadrolarına ekleyebilecek. Transfer sezonu devam ederken gözler transferin sona ereceği tarihe çevrildi. İşte, ara transfer döneminin bitiş tarihi…
TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?
Süper Lig'de 13 Ocak'ta başlayan ara transfer sezonunda yaklaşık iki haftalık süre geride kalırken transfer işlemleri 11 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre 2024-2025 sezonu ara transferi toplam 30 gün sürecek.
SÜPER LİG'DE YAPILAN SON 5 TRANSFER
Anderson Talisca➡ Fenerbahçe
Milan Skriniar ➡ Fenerbahçe
Ahmed Kutucu ➡ Galatasaray
Danylo Sikan ➡ Trabzonspor
Diego Carlos ➡ Fenerbahçe
TRANSFER CEZASI OLAN KULÜPLER HANGİLERİ?
Antalyaspor, Adana Demirspor, Kayserispor ve Samsunspor'un transfer tahtası kapalı olacak. FIFA'dan yapılan açıklamada Hatayspor'a iki dönem transfer yasağı getirildiği duyuruldu. Böylelikle Süper Lig'de transfer cezası olan kulüp sayısı 5'e yükseldi.
AVRUPA'DA TRANSFERİN BİTİŞ TARİHİ
Belçika: 7 Ocak - 3 Şubat 2025
Almanya: 1 Ocak - 3 Şubat 2025
Fransa: 1 Ocak - 3 Şubat 2025
İtalya 2 Ocak - 3 Şubat 2025
Portekiz 2 Ocak - 4 Şubat 2025
Hollanda: 2 Ocak - 4 Şubat 2025
İngiltere: 1 Ocak - 3 Şubat 2025
İspanya 2 Ocak - 3 Şubat 2025
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