Haber Tarihi: 29 Ocak 2025 09:09 - Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2025 09:09

Transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2025

Trendyol Süper Lig'de ara transfer sezonu 13 Ocak'ta başlarken gözler, transfer döneminin bitiş tarihine çevrildi. Türkiye'de transfer tahtası, Avrupa'nın beş büyük ligine göre daha geç kapanacak. Fırsat transferi kovalayan takımlar, şimdiden çalışmalarını sürdürüyor. Süper Lig'de Antalyaspor, Samsunspor, Adana Demirspor, Kayserispor ve Hatayspor'un transfer cezası, kış transfer döneminde de devam ediyor. Kış transfer döneminde federasyon tarafından alınan karara göre harcama limitlerindeki sapma miktarı kaldırıldı. Peki Transfer sezonu ne zaman sona erecek? İşte, TFF tarafından açıklanan program…

Transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2025
Abone Ol
Süper Lig'de Ara Transfer döneminde hareketli saatler yaşanıyor. Fenerbahçe, Skriniar, Diego Carlos ve Talisca gibi isimleri kadrosuna katarken Galatasaray ise Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu ile anlaştı. Karadeniz ekibi Trabzonspor ise Danylo Sikan ile kontrat yaptı. Süper Lig'de ara transfer döneminin sessiz takımlarından Beşiktaş ise birçok bölgeye takviye yapmak için temaslarını sürdürüyor. Avrupa'da mücadele eden takımlar, UEFA tarafından bildirilen süre içerisinde yeni transferlerini kadrolarına ekleyebilecek. Transfer sezonu devam ederken gözler transferin sona ereceği tarihe çevrildi. İşte, ara transfer döneminin bitiş tarihi…

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Süper Lig'de 13 Ocak'ta başlayan ara transfer sezonunda yaklaşık iki haftalık süre geride kalırken transfer işlemleri 11 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre 2024-2025 sezonu ara transferi toplam 30 gün sürecek.

SÜPER LİG'DE YAPILAN SON 5 TRANSFER

Anderson Talisca➡ Fenerbahçe

Milan Skriniar ➡ Fenerbahçe

Ahmed Kutucu ➡ Galatasaray

Danylo Sikan ➡ Trabzonspor

Diego Carlos ➡ Fenerbahçe

TRANSFER CEZASI OLAN KULÜPLER HANGİLERİ?

Antalyaspor, Adana Demirspor, Kayserispor ve Samsunspor'un transfer tahtası kapalı olacak. FIFA'dan yapılan açıklamada Hatayspor'a iki dönem transfer yasağı getirildiği duyuruldu. Böylelikle Süper Lig'de transfer cezası olan kulüp sayısı 5'e yükseldi.

AVRUPA'DA TRANSFERİN BİTİŞ TARİHİ

Belçika: 7 Ocak - 3 Şubat 2025

Almanya: 1 Ocak - 3 Şubat 2025

Fransa: 1 Ocak - 3 Şubat 2025

İtalya 2 Ocak - 3 Şubat 2025

Portekiz 2 Ocak - 4 Şubat 2025

Hollanda: 2 Ocak - 4 Şubat 2025

İngiltere: 1 Ocak - 3 Şubat 2025

İspanya 2 Ocak - 3 Şubat 2025
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Martin Skrtel: 'Skriniar, kendisi için en iyisini yaptı' Fenerbahçe Martin Skrtel: "Skriniar, kendisi için en iyisini yaptı"
Mopaş ne zaman işlem görecek? Mopaş hisse halka arz Gündem Mopaş ne zaman işlem görecek? Mopaş hisse halka arz
Milan Skriniar'ı dert bastı! Fenerbahçe Milan Skriniar'ı dert bastı!
Twente'ye Athletic Bilbao tarifesi Beşiktaş Twente'ye Athletic Bilbao tarifesi
Galatasaray'dan ikinci teklif; fark 2 milyona indi Galatasaray Galatasaray'dan ikinci teklif; fark 2 milyona indi
Şaban ayı ne zaman başlıyor? 2025 Şaban ayı tarihi Gündem Şaban ayı ne zaman başlıyor? 2025 Şaban ayı tarihi
Beşiktaş'ta umutlu bekleyiş sürüyor Beşiktaş Beşiktaş'ta umutlu bekleyiş sürüyor
Galatasaray'ın listesindeki sağ bek: '4 milyon euro eder miyim?' Galatasaray Galatasaray'ın listesindeki sağ bek: "4 milyon euro eder miyim?"
Fenerbahçe'den sola son aday: Malacia Fenerbahçe Fenerbahçe'den sola son aday: Malacia
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş göndermesi!
2
Real Madrid'in istediği Türk yıldız
3
EljİF Elmas, İtalya yolcusu
4
Hakim Ziyech'in yeni adresi belli oluyor
5
Romulo için takas teklifi kapıda!
6
Beşiktaş, Jean Onana'yı Genoa'ya kiralayacak
7
Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin kalma nedeni!

SON HABERLER