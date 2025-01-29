Transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2025

Süper Lig'de Ara Transfer döneminde hareketli saatler yaşanıyor. Fenerbahçe, Skriniar, Diego Carlos ve Talisca gibi isimleri kadrosuna katarken Galatasaray ise Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu ile anlaştı. Karadeniz ekibi Trabzonspor ise Danylo Sikan ile kontrat yaptı. Süper Lig'de ara transfer döneminin sessiz takımlarından Beşiktaş ise birçok bölgeye takviye yapmak için temaslarını sürdürüyor. Avrupa'da mücadele eden takımlar, UEFA tarafından bildirilen süre içerisinde yeni transferlerini kadrolarına ekleyebilecek. Transfer sezonu devam ederken gözler transferin sona ereceği tarihe çevrildi. İşte, ara transfer döneminin bitiş tarihi…

Süper Lig'de 13 Ocak'ta başlayan ara transfer sezonunda yaklaşık iki haftalık süre geride kalırken transfer işlemleri 11 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre 2024-2025 sezonu ara transferi toplam 30 gün sürecek.

Anderson Talisca➡ Fenerbahçe

Milan Skriniar ➡ Fenerbahçe

Ahmed Kutucu ➡ Galatasaray

Danylo Sikan ➡ Trabzonspor

Diego Carlos ➡ Fenerbahçe

Antalyaspor, Adana Demirspor, Kayserispor ve Samsunspor'un transfer tahtası kapalı olacak. FIFA'dan yapılan açıklamada Hatayspor'a iki dönem transfer yasağı getirildiği duyuruldu. Böylelikle Süper Lig'de transfer cezası olan kulüp sayısı 5'e yükseldi.

Belçika: 7 Ocak - 3 Şubat 2025

Almanya: 1 Ocak - 3 Şubat 2025

Fransa: 1 Ocak - 3 Şubat 2025

İtalya 2 Ocak - 3 Şubat 2025

Portekiz 2 Ocak - 4 Şubat 2025

Hollanda: 2 Ocak - 4 Şubat 2025

İngiltere: 1 Ocak - 3 Şubat 2025

İspanya 2 Ocak - 3 Şubat 2025