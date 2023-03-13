Trafik cezaları silinecek mi? 2023 Trafik cezaları ne zaman silindi mi, silinecek, affı ne zaman?

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"Trafik cezaları ne zaman silinecek 2023? Trafik cezalarına af geldi mi, var mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş Borç yapılandırmasından faydalanmak isteyenlerin 30 Nisan 2023 tarihine kadar başvuru yapabileceklerini açıkladı. 2 bin liranın altındaki borçlar silinirken gözler trafik cezalarına çevrildi. Peki, trafik cezaları ne zaman silinecek? İşte konuya ilişkin son durum...Vergi affı kanun teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte 31 Aralık 2022 tarihinden önceki 2 bin TL'nin altındaki kamu kurumu alacaklarından vazgeçildi.2 bin TL'nin üzerindeki borçlar için ise Borçlular, kesinleşmiş borçlarını bu düzenleme kapsamında 48 aya kadar taksitlendirebilecek ve 48 eşit taksitte ödeyebilecekler.Vergi affı paketi kapsamında vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları yer alıyor. Dolayısıyla trafik cezası ödeme işlemlerine de yapılandırma geldi.Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde, ceza asıllarından %25 indirim yapıldı.2 bin TL ve altındaki borçların tamamı silinecek. Borçların silinmesi için vergi dairelerine başvuru yapmaya gerek bulunmuyor. Vergi daireleri bu borçları kendisi silecek ve yasal takibe uğramayacak.Başvuru işlemleri hakkında AK Parti'li Aydemir yaptığı açıklamada yapılandırma başvurularının 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılacağını vurguladı. Açıklamasının devamında ise ilk taksit ödemelerinin 30 Haziran 2023 tarihine kadar olacağını söyledi.Borçların peşin ödenmesi durumunda Yİ-ÜFE oranının yüzde 90'ı silinecek. İdari para cezalarının peşin ödenmesi halinde anaparanın da yüzde 25'i silinecek.Vergi affı kapsamında borç ödeme işlemleri ve başvurular Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden kullanıcı kodu ve şifre, e-Devlet şifresi ile yapılabilecek.Trafik cezası olup olmadığından ve son ödeme tarihinden emin olamayan sürücü adayları internet üzerinden trafik cezası sorgulama işlemi yapabiliyor.Trafik cezası sorgulama işlemi yapmak isteyenler aşağıda bulunan e-Devlet bağlantısı üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle birlikte trafik cezası sorgulama işlemi yapabilir. Sorgulama ekranında trafik cezası ihlalinin sebebi, hangi adreste gerçekleştiği gibi bilgiler yer alıyor.2023 yılında Trafik cezaları artış gösterdi. Alkollü araç kullanma cezası (ilk kez) 4 bin 064 TL, alkol testine itiraz etme 8 bin 551 TL, aracı plakasız kullanma 5 bin 151 TL, çıkma ya da siren kullanma 4 bin 064 TL, Drift atma cezası 20 bin 342 TL, Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma 951 TL, Muayenesiz araçla trafiğe çıkma: 951 TL, Seyir halinde cep telefonu kullanma: 951 TL, Yasak yerde sollama yapma cezası: 951 TL ve Emniyet kemeri takmama cezası 436 TL oldu.Trafikte kuralları ihlal ettiği tespit edilen sürücülere ceza kesiliyor. Bu kapsamında hız sınırını aşan, alkollü araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, emniyet şeridini ihlal eden sürücülerin yeni yılda ödeyecekleri ücretler belli oldu. 2023 yılında idari para cezaları %112,9 oranında zamlandı. İşte, yeni trafik cezaları;Alkollü araç kullanma cezası, ilk kez yakalananlar için 4 bin 064 TL, alkol testine itiraz etme cezası 8 bin 551 TL, çıkma ya da siren kullanma cezası 4 bin 604 TL, aracı plakasız kullanma cezası 4 bin 064 TL, drift atma cezası 20 bin 342 TL, ehliyetsiz araç kullanma cezası 8 bin 190 TL, emniyet kemeri takmama 8 bin 190 TL, emniyet şeridini ihlal etme 4 bin 064 TL, hız sınırını %10-30 oranlarında aşma 951 TL, kırmızı ışıkta geçme cezası 951 TL oldu.Araç muayene tarihi geldiği halde muayenesini yaptırmayan ve araçlarını kullanmaya devam eden sürecilerine 951 TL ceza kesilecek. Bunun dışında seyir halinde telefonla konuşanlara 951 TL, sahta plaka kullananlara 20 bin 302 TL, takip mesafesine uymayanlara ise 436 TL ceza kesilecek. 2023 yılında en yüksek trafik cezası ise uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası oldu. Uyuşturucu madde kullanarak trafiğe çıkanlara 20 bin 977 TL ceza kesilecek.Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifinin tamamlandığını açıkladı. Elitaş açıklamasında ". Vatandaşlarımızın tüm borçlarını yapılandırma kapsamına aldık tüm vergiler askerlik, daha önce hiç yapılandırmada yer almayan cezalar, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, madenlerden devlet hakkı gibi ne tür borç varsa yapılandırılıp ödenecek. Hazırladığımız teklifte 31 aralık 2022'yi esas aldık." dedi.Elitaş açıklamasının devamında " Faydalanmak isteyenler 30 nisan 2023 tarihinde kadar ilgili idareye başvuracak ve yapılandırılan tutarları peşin veya taksitle ödeyecek. Bu kanunda yapılandırılan borçlar 48 ayda tahsil edilebilecek." ifadelerini kullandı.