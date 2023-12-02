Haber Tarihi: 02 Aralık 2023 13:46 - Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023 13:46

Trabzonspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? İlk 11'ler

Trabzonspor - Kayserispor maçı canlı izle şifresiz Bein Sports izle | Trabzonspor - Kayserispor maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 14. hafta maçında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Trabzonspor - Kayserispor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor - Kayserispor maçı canlı izleme detayları

Trabzonspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? İlk 11'ler
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Trabzonspor - Kayserispor karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor Kayserispor'u konuk edecek. Trabzonspor rakibini eli boş gönderme peşinde. Kayserispor ise deplasmanda sürpriz arayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 
TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE



TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

3 Aralık Pazar günü Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Trabzonspor - Kayserispor maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve geldiği ikinci dönemde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yaşamayan bordo-mavililer, Kayserispor karşısında da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Trabzonspor'da sarı kart cezalısı Mendy ile sakatlıkları bulunan Orsic ve Fernandez yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

USTA-ÇIRAK BU KEZ RAKİP


Trabzonspor ile Kayserispor maçı iki teknik direktörün ilginç buluşmasına da sahne olacak. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir'de teknik direktörlük yaptığı dönemde, Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar o dönem yardımcı antrenörlüğü görevinde bulunuyordu. İki teknik adamın takımlarının başında çıkacakları maç bu kez usta-çırak rekabetine sahne olacak.

53. RANDEVU

Trabzonspor ile Kayserispor 53. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 52 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 32-8 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Trabzonspor, bu maçlarda Kayserispor kalesine 99 gol atarken, kalesinde ise 56 gol gördü. Bordo-mavililer sahasında oynadığı 26 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

 
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