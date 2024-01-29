Haber Tarihi: 29 Ocak 2024 12:12 - Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024 12:12

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı kadrosu ve muhtemel 11'ler

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı kadrosu ve muhtemel 11'leri netleşiyor. Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Peki Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı kadrosu ve muhtemel 11'ler
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma sporseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. Maçı canlı olarak takip etmek isteyenler nereden izleyebileceklerine dair bilgi arayışında. Peki, Trabzonspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda? İşte detayları...

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor
Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Fernandez, Eren, Berat, Mendy, Bardhi, Visca, Fountas, Enis.

Kasımpaşa
Ali, Winck, Yasin, Taylan, Ben Ouanes, Aytaç, Gökhan, Fall, Hajradinovic, Ngoy, Da Costa.


Ligde üst üste iki maçını kaybeden Trabzonspor, 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle 37 puan topladı. Bordo-mavili ekip, ligde 3. sırada yer alıyor.

Ligde son 4 maçında 3 yenilgi yaşayan Kasımpaşa ise 29 puanla 8. sırada bulunuyor.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde, Orsic, Denswil, Hüseyin Türkmen ve Benkovic'in de sakatlıkları bulunuyor.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.


Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. VAR hakemi olarak ise Emre Malok görev yapacak.

Ligin ikinci yarısına deplasmanda 1-1'lik Bitexen Antalyaspor beraberliği başlayan ardından Galatasaray'a sahasında 5-1, Çaykur Rizespor'a da deplasmanda 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, kötü gidişatına Kasımpaşa maçıyla son vermek istiyor.

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