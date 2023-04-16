Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçtaa, ne zaman - TS BJK ilk 11'ler

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Trabzonspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam karşı karşıya gelecek. Ligde son oynadığı 2 maçta sahasında Yukatel Kayserispor'a 4-3, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Ankaragücü'ne 3-1 yenilerek elenen Trabzonspor, kötü gidişatı sonlandırmak için Beşiktaş'ın karşısına çıkacak. Ligde oynadığı son beş maçından da galibiyetle ayrılarak zirve yarışına ortak olan Beşiktaş ise Trabzonspor'a üstünlük kurarak bu sezon ilk kez 6 maçlık galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. İşte dev derbinin muhtemel 11'leri ve maç öncesi gelişmeleri...Süper Lig 28. hafta maçı 16 Nisan 2023 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma TSİ saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.İki takım arasında saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdem Bayık yapacak. Maçın 4. hakemi Kadir Sağlam olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturacak.Kalkavan'a AVAR'da Zorbay Küçük ve Ali Saygın Ögel eşlik edecek.: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Denswil, Eren, Doğucan Haspolat, Siopis, Trezeguet, Bakasetas, Markovic, Gomez: Mert, Onur, Saiss, Colley, Masuaku, Gedson, Salih, Ghezzal, Maxim, Redmond, AboubakarTrabzonspor'da, Beşiktaş maçı öncesi Abdulkadir Ömür ve Edin Visca'nın önemli sakatlıkları bulunuyor. Bu iki oyuncunun karşılaşmada forma giymeleri beklenmiyor. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Dorukhan Toköz ve Serkan Asan'ın da tedavileri devam ediyor.İki takım Süper Lig'de daha önce 99 kez karşılaştı. Beşiktaş 37 kez sahadan galibiyet ile ayrılırken, Trabzonspor ise 36 kez 3 puanın sahibi oldu. 26 müsabaka da beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu mücadelelerde siyah-beyazlılar rakip fileleri 142 kez havalandırırken kalesinde de 114 gol gördü. Sezonun ilk yarısında oynanan müsabaka 2-2'lik skorla berabere sonuçlanmıştı.Kartal, Süper Lig'de oynadığı son 6 müsabakada Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Giresunspor'u mağlup ederken Antalyaspor ile de berabere kaldı. Siyah-beyazlılar Karadeniz temsilcisi karşısında galip gelirse, bu sezon ilk kez 6 maçlık galibiyet serisi yakalamış olacak.Şenol Güneş yönetiminde Beşiktaş, Trabzonspor ile karşılaştığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken 2 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Tecrübeli teknik adam yönetiminde siyah-beyazlılar, Karadeniz temsilcisine karşı çıktığı maçlarda 14 gol kaydederken kalesinde de 8 gole engel olamadı. Şenol Güneş, bu süreçte bordo-mavililere karşı çıktığı 4 deplasman müsabakasında 3 galibiyet aldı.