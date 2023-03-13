TOGG FİYAT LİSTESİ 2023, Güncel TOGG ne zaman satışa çıkacak, ön sipariş fiyatı ne kadar?

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Yerli otomobil TOGG satış tarihi gündemdeki yerini aldı. Altı farklı renk seçeneği ile piyasaya sunulması beklenen TOGG'un ne zaman çıkacağı sorgulanıyor. Diğer yandan TOGG satış fiyatı da merak ediliyor. "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimli modelleri ile satışa sunulması beklenen TOGG'un satış tarihi ve fiyat listesi ile ilgili detaylar...TRT Haber'in haberine göre, Togg'un teknoloji girişimcileri için de ilham olduğunu vurgulayan Kacır, "Togg'la birlikte yeni bir üretim yolculuğuna çıkacağız. Bu hafta Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobili Togg satışa çıkıyor olacak. Önümüzdeki günlerde Togg milletimizle buluşuyor olacak. Togg sadece dünyanın en başarılı elektrikli otomobil markalarından biri olmayacak, beraberinde çok sayıda teknoloji girişiminin doğmasına vesile oluyor olacak. Togg'un elektrikli araç yazılım ve donanımlarını yine bu ülkenin milli şirketleri gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.Devrim Otomobili ile kurulan hayal, yarım asır sonra hayata geçirildi. Togg'un satışa çıkarılacak ilk modeli C segment SUV olacak. Ardından yerli otomobiller trafiğe çıkacak.Togg için takvim işlerken en çok merak edilen konu fiyatı. Fiyat politikasının parolası 'ulaşılabilirlik' olacak. Bu çerçevede kısa süre önce matrah düzenlemesi geldi. Motor gücü 160 kilovattı aşan elektrikli araçların ÖTV matrahı yüzde 40'a çıkarıldı. Togg'un yer aldığı ÖTV matrahı ise yüzde 10'da kaldı.Bu düzenleme Togg'a özel matrah ayarlaması olarak değerlendirildi. Liste fiyatı ise kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacak.Fiyat belirleme sürecinin ardından kamu bankaları devreye girecek. Togg'a özel düşük maliyetli finansman sağlanacak.Togg'un Bursa Gemlik'teki üretim üssünde 29 Ekim'de seri üretim başlamıştı. Yıl sonuna kadar yaklaşık 20 bin Otomobil üretilecek. Hedef, 2030'a kadar 1 milyon aracı teslim etmek.Türkiye'nin otomobili kesintisiz sürüş deneyimi yaşatacak. Togg'un yerli üretim şarj istasyonu olan Trugo'nun ülke geneline yayılması için kritik bir hamle yapıldı.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne üye işletmeler, Trugo kurulması için yer sağlayabilecek. Uygun alanlar Togg'a bildirilecek. Togg, istasyon ağını oluşturacak şekilde uygun yerleri değerlendirecek. Şarj istasyonları için yeterli elektrik altyapısı da bir diğer koşul olacak. Mülkiyet sahibi yalnızca enerji alt yapısını karşıladığında cirodan yüzde 5 pay alacak.TOGG'un satışa çıkacağı tarihi Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır açıkladı.Kacır, MÜSİAD Genel Merkez binasında gerçekleştirilen Genç MÜSİAD'ın 15. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Bu hafta Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobili Togg satışa çıkıyor olacak. Önümüzdeki günlerde Togg milletimizle buluşuyor olacak." dedi.Togg'un sadece bir markanın, bir şirketin yolculuğu olmadığını belirten Kacır, "Bu sadece bir otomobil yolculuğu değil, bu mobilite ekosisteminde yükselen yıldız olma iddiası taşıyan Türkiye'nin yolculuğu olacak." yorumunda bulundu."Bu yüksek teknolojide sadece savunma sanayisinde değil, tüm sivil alanlarda küresel liderliğe oynayan Türkiye'nin yolculuğu olacak." ifadesini kullanan Kacır sözlerini şöyle sürdürdü:"Togg sadece dünyanın en başarılı elektrikli otomobil markalarından biri olmayacak, beraberinde çok sayıda teknoloji girişiminin doğmasına vesile oluyor, olacak. Togg'un otonom sürüş yazılımlarını, Togg'un elektrikli araç yazılım ve donanımlarını yine bu ülkenin milli şirketleri geliştiriyor ve rekabetçi şekilde dünya pazarlarına bu teknolojileri ihraç ediyor olacak. Biz tarih boyunca iddia sahibi olmuş bir ülkeyiz. Tarih boyunca iddiasının arkasında dimdik durmuş bir milletiz ve son 20 yılda kazana geldiğimiz bu iddiadan Allah'ın izniyle asla vazgeçmeyeceğiz."TOGG fiyat listesi henüz belli olmad. Fakat geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile elektrikli araçların matrah limitinin yükseltilmesiyle bazı modellerin fiyatı yeniden yüzde 10'luk ÖTV dilimine girdi ve düştü. Düzenlemenin, Togg'un satış fiyatını da etkilemesi bekleniyor.TOGG'un seri üretimin başlamasına yaklaşık 1 ay kala, aracın fiyatı hakkında önemli bir açıklama geldi. Temmuz ayında elektrikli otomobillerin ÖTV'sinde düzenleme yapıldı. TOGG'un C-SUV modelinin yüzde 10 ÖTV diliminde yer alarak yaklaşık 910 bin TL'den satışa sunulabileceği tahminleri yapılmıştı. Bu tahminler, TOGG'un ortaklarından Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan tarafından doğrulandı. Özilhan'ın, Dünya Gazetesi'ne verdiği röportajda, "TOGG, yüzde 10 ÖTV diliminde kesin kalıyor" açıklamasının ardından, yerli otomobilin fiyatını rakipleri ile karşılaştırdık. TOGG, yüzde 10 ÖTV diliminin üst sınırında yer alsa bile, Türkiye'de satılan neredeyse tüm elektrikli SUV modellerden daha erişebilir olacak.TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, her fırsatta otomobilin 'ulaşılabilir' bir fiyat politikasına sahip olacağını söylese de, henüz bu konuda açıklanmış resmi bir rakam bulunmuyor. Ancak, Temmuz ayında elektrikli otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yapılan değişiklik, TOGG'un fiyatında ortalama rakamların ne olduğu hakkında ipuçları veriyor.Yapılan son değişiklik ile birlikte, motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve matrah değeri 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli otomobillerin yeni ÖTV oranı yüzde 10 oldu.Aynı motor gücüne sahip fakat matrah değeri 700 bin TL'yi aşan elektrikli araçların yeni ÖTV oranı ise yüzde 40 olarak belirlendi.Motor gücü 160 kW'ı geçen elektrikli otomobillerde ise,- Matrah değeri 750 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 50,- Aşanlar ise yüzde 60'lık vergi dilimine giriyor.TOGG'un fiyatının yapılan bu değişiklikten etkilenme ihtimali oldukça yüksek.Yapılan açıklamalara göre TOGG'un yüzde yüz elektrikli SUV modelin arkadan itişli (RWD) versiyonları 149 kW, tüm tekerleklerden çekiş (AWD) sunan versiyonları ise 298 kW güç sunacak. Böylece, TOGG'un c-segment SUV modelinin arkadan itişli (RWD) versiyonları yüzde 10, tüm tekerleklerden çekiş (AWD) sistemine sahip versiyonları ise yüzde 50 ÖTV'lik dilime girebilecek.Türkiye'nin Yerli Otomobili Togg'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi: "Mart 2023 tarihinde yollara çıkacak akıllı cihazımıza olan ilgiyi gururla takip ediyoruz. Daha önce de açıkladığımız gibi ön sipariş sürecini Şubat 2023 itibarıyla başlatacağız. O tarihe kadar kullanıcılarımızı merkeze aldığımız #USECASEMobility® vizyonumuza uygun bir şekilde sizleri sürece ilişkin bilgilendirmeye devam edeceğiz.Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almadığımızı yinelemek isteriz. Togg hakkındaki tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi, Togg tarafından açıklanmayan bilgilere itibar etmemenizi önemle rica ederiz. Bizi izlemeye devam edin."