Tercih yapınca OBP düşer mi? 2023 Tercih yapıp yerleşemeyince OBP düşer mi?

Bugün YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların aklında bazı sorular belirdi. Bunlardan biri de "YKS'de tercih yapıp yerleşmeyince OBP puan düşer mi?" sorusu oldu. Konuyla ilgili olarak Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM'den konuyla ilgili açıklama geldi. Böylece YKS ek tercih yapacak adaylar detaylara erişmiş oldu. Peki, Tercih yapıp yerleşemeyince puan düşer mi? İşte o sorunun yanıtı...Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) tercih dönemi heyecanı başladı! Ancak, tercih yaparken adayların aklını en çok kurcalayan konulardan biri de OBP'nin (Lise Mezuniyet Ortalaması) ne olacağı. Tercihlerde OBP'nin kırılıp kırılmayacağı ve seçim yapmanın puan düşmesine etkisi merak ediliyor. İşte detaylar...Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) tercih yaparken lise mezuniyet ortalaması (OBP) bir ağırlık faktörü olarak kullanılır. Ancak OBP'nin seçim yaparken bozulduğunu söylemek mümkün değildir. OBP, son puanın hesaplanmasında sadece bir ağırlık faktörü olarak kullanılır. Bir program seçmezseniz, OBP'niz etkilenmez.Ancak, bir program seçip yerleşmezseniz, OBP'niz düşebilir. Bu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın seçtiğiniz programa yerleşen öğrencilerin OBP ortalamasını hesaplaması nedeniyledir. Eğer OBP'niz, seçtiğiniz programda yerleşen öğrencilerin OBP ortalamasından daha yüksekse, OBP'niz düşecektir.OBP düşmesini engellemek istiyorsanız, yerleşme şansının yüksek olduğu bir program seçtiğinizden emin olmalısınız. Ayrıca, tercih yapmadan önce seçtiğiniz programda yerleşen öğrencilerin OBP ortalamasını kontrol edebilirsiniz.Sonuç olarakSonuç olarak, OBP seçim yaparken bozulmaz. Ancak, bir program seçip yerleşmezseniz, OBP'niz düşebilir. OBP düşmesini engellemek için yerleşme şansının yüksek olduğu bir program seçmeniz önemlidir.