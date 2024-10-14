Haber Tarihi: 14 Ekim 2024 14:42 - Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024 14:42

TBMM 275 işçi alacak (TBMM işçi alımı başvuru şartları)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına 275 işçi alımı yapılacak. . Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden TBMM/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda yapılacak. Peki, TBMM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

TBMM 275 işçi alacak (TBMM işçi alımı başvuru şartları)
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda noter huzurunda dijital ortamda yapılacak kura çekimi usulüyle 275 (ikiyüzyetmişbeş) sürekli işçi alınacak.

Başvurular 14.10.2024 Pazartesi günü saat 09:00'da başlayacak, 27.10.2024 Pazar günü saat 23:59'da sona erecek. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden TBMM/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda yapılacak.

TBMM İŞÇİ ALIMI KURA TAKVİMİ

Kura çekimi noter huzurunda 18.12.2024 tarihinde saat 10:00'da TBMM'de gerçekleştirilecektir. Kura çekiminin canlı izleneceği internet adresinin linki https://www.tbmm.gov.tr "Duyurular" bölümünden yayımlanacak.

TBMM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,

c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

ç. Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

d. Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik durumu itibarıyla muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak,

e. Görevini yapmasına engel olabilecek devamlı vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,

f. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak (dul ve yetim aylığı alanlar hariç),

g. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

ğ. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

h. Bu ilanın ekinde yer alan TBMM Sürekli İşçi Alımı Aranan Nitelikler Tablosundaki ünvanlara ilişkin özel şartları taşımak,

ı. TBMM Sürekli İşçi Alımı Aranan Nitelikler Tablosundaki öğrenim şartlarında yer alan ilgili alan, bölüm ya da programdan son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak.
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