Haber Tarihi: 08 Mart 2023 17:47 - Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2023 17:47

Taksim metrosu kapalı mı? 8 Mart Şişhane Taksim metrosu M2 ne zaman açılacak?

8 Mart Kadınlar Günü'nde İstanbul'da bazı metro hatlarında sefer yapılmayacağı açıklandı. Gün içinde ulaşım sağlamaya çalışan vatandaşlar, metronun neden sefer düzenlemediğine dair araştırmalarına başladı. Peki Taksim metrosu neden kapalı? Hangi metrolar kapalı? M2 metro ne zaman çalışacak? M2 metrosu neden çalışmıyor? İşte detaylar...

Taksim metrosu kapalı mı? 8 Mart Şişhane Taksim metrosu M2 ne zaman açılacak?
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Taksim ve Şişhane metro istasyonları Valilik kararıyla kapatıldı. İBB'den yapılan resmi açıklamanın ardından vatandaşlar, Taksim ve Şişhane metro istasyonlarının ne zaman açılacağına ilişkin aramalar yapıyor. İşte, konuyla ilgili ayrıntılar...

TAKSİM METROSU KAPALI MI? 
 Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız 8 Mart Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Güvenlik önlemleri dahilinde Taksim Meydanı'nın çevresi ve İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarına giriş çıkışları polis bariyerleriyle kapatılmaya başlandı.
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