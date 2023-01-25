Taçsız Prenses 3. bölüm izle! FOX TV Taçsız Prenses (3) son bölüm izle

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Taçsız Prenses 3. bölüm fragmanı! Ekranların vazgeçilmez dizisi Taçsız Prenses FOX TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile oldukçta dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Taçsız Prenses 3. bölüm izle! FOX TV Taçsız Prenses (3) son bölüm izleTaçsız Prenses 3. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanadı.Dayısı Şahin'in yanında yaşamaya başlayan Masal, sevgisiz yengesi Zehra, fesat kuzeni Hilal'in işkence ve oklarına göğüs germeye çalışır. Ama hiç de kolay olmayacaktır çünkü Masal dayısının ailesinde canavar gizlendiğine emindir.Diğer taraftan ilişkileri daha başlamadan çıkmaza Evgin ve Yağmur beklenmedik bir barışma fırsatı bulur. İştar, Yağmur'u kontrol etmek için Neşe'yi sıkıştırır. Ve sonunda Şahin'in evinde gizlenen canavar beklenmedik biri çıkacaktır.Bir küçük kız annesine kavuşabilecek mi? Masallar gerçek olabilecek mi?Taçsız Prenses dizisinin kadrosunda; İsmail Hacıoğlu, Sümeyye Aydoğan, Tolga Tekin, Elif Kurtaran, Seda Akman, Mustafa Kırantepe, Feride Çetin, Merve Bulut ve Merve Şen yer alıyor.