Haber Tarihi: 28 Şubat 2024 09:29 - Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2024 09:29

Survivor Sema elendi mi, diskalifiye mi oldu?

Survivor Sema ve Pınar elendi mi, diskalifiye mi oldu, sorusu yarışmanın yeni bölümündeki gerilim dolu anların ardından gündeme geldi. Survivor All Star 2024 yeni bölümünde Sema ve Pınar birbirine girdi. Geldiği günden beri bir türlü yıldızı barışmayan Sema'nın Pınar'a tekme attığı görülürken, şoke eden olay sonrası Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı. Peki, Survivor Sema elendi mi, diskalifiye mi oldu?

Survivor Sema elendi mi, diskalifiye mi oldu?
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Survivor Sema elendi mi, diskalifiye mi oldu? Survivor All Star yeni bölümünde şoke eden olay yaşandı. Adaya yedeklerden gelen Sema Aydemir'le geldiği günden beri bir türlü anlaşamayan Pınar, sonunda birbirine girdi. Sema'nın kardeşi Seda'yı sürekli savunmasından rahatsız olduğunu daha önce belirten Pınar, bu kez çizgiyi aştı. Sema'nın Pınar'a tekme attığı anlarda araya diğer yarışmacılar girdi. Çığlık seslerinin yükselmesi şoke ederken, Acun Ilıcalı Acil Durum Konseyi'nde nihai kararı açıkladı. Peki, Survivor Sema ve Pınar diskalifiye mi oldu? İşte detaylar...

SURVİVOR SEMA ELENDİ Mİ, DİSKALİFİYE Mİ OLDU

Survivor Sema Aydemir, gece saatlerinde Pınar ile sohbetlerinde birden gerilim arttı. Sema'nın "İnsanlara hakaret edemezsin, o yılan dilinle sokamazsın. Bir hakaret daha edersen... " sözünün üzerine, Pınar'ın 'sana mı sorucam' dedi ve Sema Pınar'a yaklaşarak ayağına tekme attı. Ve ikiliyi arkadaşları ayırmaya çalıştı.

Sema'nın Pınar'a saldırdığı anlarda araya Nagihan ve Atakan girdi. Sinirlerine hakim olamayan Sema, "Saçımı nasıl yoldun.... Sen kimsin. Olimpiyat barajını da mı sen geçirdin bana" demesi Pınar'ı daha fazla öfkelendirdi.

OYUNDA YER ALMADILAR!

Kavga sonrası eleme adayının belirlendiği oyunda Pınar ve Sema'nın olmayacağı Murat Yıldırım tarafından açıklandı. Olayı öğrenen Sema'nın kardeşi Seda ise gözyaşları içinde oyundan ayrıldı.

ACİL DURUM KONSEYİ!

Yeni bölümde yaşanan olay sonrası Acil Durum konseyini toplayan Acun Ilıcalı, yarışmacıları dinledi. Nagihan, bütün hikâyenin bir önceki Survivor ve 2017 yılına dayanan olimpiyatlarda madalya aldıktan sonraya dayandığını söyledi. Merve Aydın ve Pınar Saka'nın da olimpiyatlarda olduğunu dile getiren Nagihan, "Pınar ile Sema'nın anlaşamadığı ve orta yolu bulamadığı kan davası var. 'Benim hakkımdı, senin hakkındı.' Aslında net olan bir şey vardı atletizmde saniyeler konuşur. O zamanki madalyayı aldığımız dönemde hocamız bizi öne sürdü. Çıktığımızda da en iyi dereceyi yapıp madalya getirdik ülkemize. Ama bu bir türlü atlatamadık üzerimizden. Burada da hiçbir olay olmadan bilenmiş 2 yarışmacı vardı. İkisi de iyi arkadaşım iyi anlaşırım. Ama koruma noktasında da ben de ne yapacağımı bilemedim. Kendimi olayın içerisinde buldum." dedi.

Olaya şahit olan yarışmacıları dinledikten sonra açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı; "Sizin gözleminiz bizim için değerli ancak bizim tarafımızdan görünen Sema'nın kavgayı başlattığı ve devam ettirdiği. Bizim Pınarla ilgili değil daha çok Sema ile olacak. Çünkü Pınar'ın yaptığı bir şey yok bizim açımızdan." dedi.

Yarışmanın ilerleyen dakikalarında da Sema ile konseyde yalnız konuşan Ilıcalı, "Arkadaşlarımızla konuyu değerlendirdik. Sonrasında da bir kanaate ulaştık." dedi. Pınar'ın ise olmaması Pınar diskalifiye mi oldu sorusunu beraberinde getirdi.

Yarışmanın ilerleyen dakikalarında da Sema ile konseyde yalnız konuşan Ilıcalı, "Bizim istemediğimiz şey yarışmacı kaybetmemek. Çok eleştiriye maruz kalan ekibiz. Ama hiçbir zaman taviz vermedik. Herşeyi doğru yaptık da demiyorum. Biz hata yapmadık demiyoruz. Konu şu; Baraka bölümünde senin fiziksel bir temasın var zaten. Sonrasında yatışır gibi oluyor. Ama yaşam alanındaki bölüm bizim için çok hassas. Yaşam alanında şiddet başka boyut oluyor. İkinci durumda saldırı oluyor." dedi.

Bunun üzerine ikinci partide daha çok öfkelendiğini söyleyen Sema gözüne de darbe aldığını belirtti.

Konunun oyunun getirdiği gerilimin yansıması olduğunu dile getiren Acun Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü;

"Seni çok iyi anlıyorum ama bence sen de beni çok iyi anlıyorsun. Bizim dostluğumuzu Türkiye biliyor. Bir karar verilmesi gerekiyor. Bir değerlendirme yapmak gerekiyor ve bizim bu konudaki değerlendirmemizi sana söyleyeceğim. Arkadaşlarımızla konuyu değerlendirdik baya da uzun süren toplantı sonrasında.

Olayı defalarca seyredip diğer yarışmacılarla da konuyu konuştuk. Sonrasında da bir kanaate ulaştık. Değerlendirme sonucunda açıkcası çok emeğin olan bize de çok faydası olmuş bir yarışmacısın. Bunları çok iyi biliyoruz. Bizim için değerin çok yüksek. Sen bana göre örnek bir annesin. Fevri bir olaydan biryere varmak bence insanı yanlışa götürür. Ancak yaşanan bu olay yarışmanın çizgisinin çok dışına taştığı için bir karar vermek zorundayız. Bu karara göre Sema seni maalesef Survivor 2024'ten ayırmak zorundayız."
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