Survivor bu akşam var mı? 8 Şubat 2025 TV8 yayın akışı!

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor, her sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Ancak, 8 Şubat 2025 Cumartesi günü için izleyiciler, "Survivor bu akşam var mı, yok mu?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Ayrıca, 8 Şubat TV8 yayın akışı da programı takip edenler tarafından araştırılıyor. İşte detaylar:



Survivor Bu Akşam Var mı, Yok mu?



TV8'in 8 Şubat 2025 tarihli yayın akışına göre, Survivor'un yeni bölümü bu akşam ekranlarda yer almayacak. Bu akşam saat 20:00'de "O Ses Türkiye Yeni Sezon" programı izleyicilerle buluşacak.



8 Şubat 2025 TV8 Yayın Akışı



İşte 8 Şubat 2025 Cumartesi günü TV8'de yayınlanacak programların detaylı listesi:



07:45 – Süper 1 Takım (Çizgi Film)

08:00 – Türkiye'nin Doktorları (Yeni Bölüm)

09:00 – Oynat Bakalım

10:00 – Gazete Magazin (Yeni Bölüm)

13:00 – Ben Eşimi Bilmez Miyim? (Yeni Bölüm)

16:30 – Survivor Panorama (Canlı)

20:00 – O Ses Türkiye Yeni Sezon

00:15 – Survivor Ekstra (Canlı)

01:30 – Ben Eşimi Bilmez Miyim?

03:30 – Gazete Magazin



Survivor Neden Yok?



TV8'in yayın akışında yapılan değişiklikler nedeniyle, Survivor'un yeni bölümü 8 Şubat Cumartesi akşamı yayınlanmayacak. Bu tür program değişiklikleri, kanalın yayın stratejileri ve özel programların yayınlanması gibi nedenlerle zaman zaman gerçekleşebilmektedir.



Survivor Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?



Survivor'un yeni bölümü, 9 Şubat 2025 Pazar akşamı saat 20:00'de TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Programın takipçileri, yeni bölümü bu tarihte izleyebilirler.



TV8'de Bu Akşam Hangi Programlar Var?



8 Şubat 2025 Cumartesi akşamı, TV8'de saat 20:00'de O Ses Türkiye Yeni Sezon programı yayınlanacak. Müzikseverler, bu programı izleyerek keyifli bir akşam geçirebilirler.



Diğer Kanalların 8 Şubat 2025 Yayın Akışları



Eğer farklı programlar izlemek isterseniz, diğer ana kanalların 8 Şubat 2025 Cumartesi akşamı yayın akışları şu şekildedir:



TRT 1:



20:00 – Gönül Dağı



Kanal D:



20:00 – Arka Sokaklar



Star TV:



20:00 – Kod 355



Show TV:



20:00 – Güldür Güldür Show



ATV:



20:00 – Can Borcu



Bu bilgiler ışığında, Survivor'un yeni bölümü 8 Şubat 2025 Cumartesi akşamı yayınlanmayacak olup, yerine O Ses Türkiye Yeni Sezon programı izleyicilerle buluşacak. Survivor'un yeni bölümü ise 9 Şubat 2025 Pazar akşamı saat 20:00'de TV8 ekranlarında olacak. Güncel yayın akışları ve program saatleri için TV8'in resmi web sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip etmeniz önerilir.

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