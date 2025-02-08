Haber Tarihi: 08 Şubat 2025 17:43 - Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2025 17:43

Survivor bu akşam var mı? 8 Şubat 2025 TV8 yayın akışı!

Survivor bu akşam var mı yok mu, 8 Şubat TV8 yayın akışı listesi ile belli oldu. Haftanın ekrana gelen Survivor 2025 All Star-Gönüllüler, yayın akışında yer almaması merak konusu oldu. Yeni sezonunda da izleyenlerin beğenisini toplayan Survivor'da önceki akşam eleme adayları belli oldu. Peki Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor neden yok, yeni bölüm ne zaman? 8 Şubat TV8 yayın akışı listesi!

Survivor bu akşam var mı? 8 Şubat 2025 TV8 yayın akışı!
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TV8'in sevilen yarışma programı Survivor, her sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Ancak, 8 Şubat 2025 Cumartesi günü için izleyiciler, "Survivor bu akşam var mı, yok mu?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Ayrıca, 8 Şubat TV8 yayın akışı da programı takip edenler tarafından araştırılıyor. İşte detaylar:

Survivor Bu Akşam Var mı, Yok mu?

TV8'in 8 Şubat 2025 tarihli yayın akışına göre, Survivor'un yeni bölümü bu akşam ekranlarda yer almayacak. Bu akşam saat 20:00'de "O Ses Türkiye Yeni Sezon" programı izleyicilerle buluşacak.
 
8 Şubat 2025 TV8 Yayın Akışı

İşte 8 Şubat 2025 Cumartesi günü TV8'de yayınlanacak programların detaylı listesi:

07:45 – Süper 1 Takım (Çizgi Film)
08:00 – Türkiye'nin Doktorları (Yeni Bölüm)
09:00 – Oynat Bakalım
10:00 – Gazete Magazin (Yeni Bölüm)
13:00 – Ben Eşimi Bilmez Miyim? (Yeni Bölüm)
16:30 – Survivor Panorama (Canlı)
20:00 – O Ses Türkiye Yeni Sezon
00:15 – Survivor Ekstra (Canlı)
01:30 – Ben Eşimi Bilmez Miyim?
03:30 – Gazete Magazin
 
Survivor Neden Yok?

TV8'in yayın akışında yapılan değişiklikler nedeniyle, Survivor'un yeni bölümü 8 Şubat Cumartesi akşamı yayınlanmayacak. Bu tür program değişiklikleri, kanalın yayın stratejileri ve özel programların yayınlanması gibi nedenlerle zaman zaman gerçekleşebilmektedir.

Survivor Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Survivor'un yeni bölümü, 9 Şubat 2025 Pazar akşamı saat 20:00'de TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Programın takipçileri, yeni bölümü bu tarihte izleyebilirler.

TV8'de Bu Akşam Hangi Programlar Var?

8 Şubat 2025 Cumartesi akşamı, TV8'de saat 20:00'de O Ses Türkiye Yeni Sezon programı yayınlanacak. Müzikseverler, bu programı izleyerek keyifli bir akşam geçirebilirler.

Diğer Kanalların 8 Şubat 2025 Yayın Akışları

Eğer farklı programlar izlemek isterseniz, diğer ana kanalların 8 Şubat 2025 Cumartesi akşamı yayın akışları şu şekildedir:

TRT 1:

20:00 – Gönül Dağı

Kanal D:

20:00 – Arka Sokaklar

Star TV:

20:00 – Kod 355

Show TV:

20:00 – Güldür Güldür Show

ATV:

20:00 – Can Borcu
 
Bu bilgiler ışığında, Survivor'un yeni bölümü 8 Şubat 2025 Cumartesi akşamı yayınlanmayacak olup, yerine O Ses Türkiye Yeni Sezon programı izleyicilerle buluşacak. Survivor'un yeni bölümü ise 9 Şubat 2025 Pazar akşamı saat 20:00'de TV8 ekranlarında olacak. Güncel yayın akışları ve program saatleri için TV8'in resmi web sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip etmeniz önerilir.
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