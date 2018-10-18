Süper Lig'in imamı Avrupa'ya kaçmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin açılan davada yargılanan eski futbolcu Ömer Çatkıç önceki gün tahliye oldu. Ancak İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmada savunma yapan sanık Bekir İrtegün'ün "Emre Belözoğlu, Mehmet Topal, Alper Potuk, Gökhan Gönül de sohbet toplantılarına katıldı" sözlerinden sonra çarpıcı bir karara imza attı. Mahkeme kararında, aralarında Emre Belözoğlu, Mehmet Topal, Alper Potuk, Gökhan Gönül ve Tuncay Şanlı'nın da bulunduğu bazı futbolcular hakkında "FETÖ üyeliğinden açılmış bir soruşturma olup olmadığının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sorulmasını" istendi. 8 Haziran'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şu ayrıntılar var?ŞENEL YURT DIŞINA KAÇTIFutbolcular Bekir İrtegün ve Uğur Boral'ın açıklamalarına göre FETÖ'nün futbol içinde örgütlenmesini sağlayan bir isim karşımıza çıkıyor: Ali Şenel… Şu anda firari, Belçika-Almanya arasında mekik dokuduğu belirtiliyor. İrtegün ve Boral da Şenel'in aracılığıyla toplantılara katılıyor ya da görüşecekleri örgüt sorumlularının isimlerini alıyor. Şenel'in FETÖ eğitim kurumlarında çalıştığı mahkeme kayıtlarına yansımış. Şimdi gelelim Bekir İrtegün'ün ifadelerine. İrtegün, 2009 yılında Fenerbahçe'ye transfer olduğunu, transferden sonra Ahmet isimli bir şahsın kendisini telefonla aradığını söylüyor: " Ali Şenel isimli şahıs beni telefonla arayarak Ahmet'in ismini söyledi ve 'bir ara görüşelim' dedi. Ben de Ali'nin bu yapıdan olduğunu anladım. Bir süre sonra, bu kişiyle o dönem Fenerbahçe'de oynayan hatırladığım kadarıyla Emre Belözoğlu, Uğur Boral, Ertuğrul Taşkıran'ın da Ali Şenel ile görüştüğünü öğrendim. Bende 2009 yılının son aylarında bu kişinin yapmış olduğu sohbetlere diğer futbolcu arkadaşlarımla katılmaya başladım."ADRESLERİ VERDİ"Fenerbahçe'de futbol oynadığım süre içerisinde hatırladığım kadarıyla Alper Potuk, Orhan Şam, Gökhan Gönül ve Mehmet Topal'ı da Ali Şenel isimli şahsın yapmış olduğu sohbetlerde görmüşlüğüm vardır. Ben de hepsine katılamıyordum. Hatırladığım kadarıyla Ataşehir'de, Ümraniye'de bu yapıya ait okullarda toplantılar yaptık. Ayrıca yine hatırladığım kadarıyla birkaç kez Emre Belözoğlu'nun evinde de buluşmuştuk. Ben bu yapıdan bir süre sonra uzaklaştım. Yine benim gibi diğer takım arkadaşlarımda ülkenin bulunduğu mevcut durumdan etkilenerek Ali Şenel ile aralarına mesafe koydular ancak Ali bizi aramaya devam ederdi."3 TEMMUZ KUMPASINDA DA VAR!Ali Şenel'in diğer bir özelliği ise 3 Temmuz 2011'de Fenerbahçe'ye ve eski başkanı Aziz Yıldırım'a kurulan kumpasta oynadığı rol! Emniyet kaynakları Şenel'in 'hayalet' olduğunu ve HTS, yurt dışına çıkış kayıtlarının incelendiğinde rolünün ortaya çıkacağını ifade ediyor. Davanın diğer sanıklarından Uğur Boral da 16 Kasım 2017'deki ifadesinde şunları söylemiş: "2006 yılında Fethullah Gülen'i yüz yüze gördüğünü söyleyen kişi olan Ali Şenel isimli kişi beni aradı. O dönem sohbetlere Tuncay Şanlı, Serdar Kulbilge, Kerim Zengin, Bekir İrtegün, Emre Belözoğlu, Orhan Şam, Gökhan Gönül de katıldı."