Haber Tarihi: 27 Kasım 2024 13:04 - Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2024 13:04

Sturm Graz - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sturm Graz - Girona maçı Tabii canlı izle şifresiz

Sturm Graz - Girona canlı izle şifresiz Tabii Spor izle | Sturm Graz - Girona maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Girona ile karşılaşacak olan Sturm Graz, zorlu mücadele için hazır. Şifresiz olarak Tabii Spor'dan canlı izlenebilecek olan Sturm Graz - Girona maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Sturm Graz - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Sturm Graz - Girona maçı canlı izleme detayları.

Sturm Graz - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sturm Graz - Girona maçı Tabii canlı izle şifresiz
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Sturm Graz - Girona karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Girona'yı ağırlayacak olan Sturm Graz, bu önemli maça hazırlanıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sturm Graz - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Sturm Graz - Girona maçı canlı izleme detayları...

Sturm Graz - Girona Maçını Canlı İzlemek İçin Tıklayınız



Sturm Graz - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Girona ile karşılaşacak. Sturm Graz - Girona maçı TSİ 20:45'te başlayacak.

Günün maçları (27 Kasım)

20:45 Sturm Graz - Girona (TRT Spor)

20:45 Kızılyıldız - Stuttgart (TRT Tabii Spor)

23:00 PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk (TRT Tabii Spor)

23:00 Aston Villa - Juventus (TRT Tabii Spor 1)

23:00 Monaco - Benfica (TRT Spor)

23:00 Bologna - Lille (TRT Tabii Spor 4)

23:00 Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor 3)

23:00 Celtic - Club Brugge (TRT Tabii Spor 5)

23:00 Liverpool - Real Madrid (TRT Spor)
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