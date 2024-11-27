Sturm Graz - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sturm Graz - Girona maçı Tabii canlı izle şifresiz

Sturm Graz - Girona karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Girona'yı ağırlayacak olan Sturm Graz, bu önemli maça hazırlanıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sturm Graz - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Sturm Graz - Girona maçı canlı izleme detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Girona ile karşılaşacak. Sturm Graz - Girona maçı TSİ 20:45'te başlayacak.



Günün maçları (27 Kasım)



20:45 Sturm Graz - Girona (TRT Spor)



20:45 Kızılyıldız - Stuttgart (TRT Tabii Spor)



23:00 PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk (TRT Tabii Spor)



23:00 Aston Villa - Juventus (TRT Tabii Spor 1)



23:00 Monaco - Benfica (TRT Spor)



23:00 Bologna - Lille (TRT Tabii Spor 4)



23:00 Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor 3)



23:00 Celtic - Club Brugge (TRT Tabii Spor 5)



23:00 Liverpool - Real Madrid (TRT Spor)

