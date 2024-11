Spotify wrapped ne zaman bitiyor, açıklanacak? 2024

Spotify 2024 Wrapped ne zaman çıkacak? kullanıcılar tarafından takip ediliyor. Dijital müzik ortamında 2024'ün en çok dinlenen ve en çok sevilen şarkı, sanatçılarını sunan Spotify, Wrapped özelliğini bu sene de erişime açacak. Sevilen şarkıların podcast'leri dinleyerek 2024 Spotify yıllık özete kavuşacak olan kullanıcılar Wrapped'i paylaşabilecekler. "2024'de en çok dinlediklerin", "Kaçırdığın Hit şarkılar", Yılın Sanatçıları 2024", "Yılın Şarkıları 2024", "Yılın Kadın Sanatçıları 2024", "Yılın Erkek Sanatçıları 2024" ve daha bir çok kategori için geri sayım başladı. Peki, Spotify yıllık özet ne zaman yayınlanacak, çıktı mı, nasıl bakılır? İşte, o konu hakkında bilgiler.



Spotify Wrapped nedir?



Spotify Wrapped, müzik devininsizin dinleme alışkanlıklarınızı, parlak renklerde hazırlanmış paylaşılabilir infografiklere döktüğü haline verilen isim. En çok dinlediğiniz şarkıları, sanatçıları ve türleri sıralamasının yanı sıra, her yıl değişen bazı ekstra "numaraları da" oluyor. Tüm bunlara ek olarak, o yıl en çok dinlediğiniz 100 şarkıdan oluşan bir çalma listesi de hazırlıyor.



Spotify Wrapped ne zaman gelecek?



Tam tarih bir sürpriz olarak kalsa da, genelde Şükran Günü'nden bir hafta sonra yayınlanıyor. ABD'de her yıl Kasım ayının dördüncü perşembesi kutlanan Şükran Günü, bu yıl 28 Kasım Perşembe gününe denk geliyor.



Spotify Wrapped'ın takip süresi ne zaman sona eriyor?



Şirket, Spotify Wrapped için takip süresinin hangi aralıkta gerçekleştiği konusunda çok ketum, ancak internet aleminin takip süresinin sonu olarak işaret ettiği Cadılar Bayramı'ndan sonraya da uzandığı konusunda ısrar ediyor.



Wrapped 2022'nin basın açıklamasında, Spotify'ın Ürün Geliştirme Başkan Yardımcısı Babar Zafar şunları söylemişti: "Wrapped kişiselleştirilmiş deneyimi, 2022 yılındaki dinlemeleri kapsıyor, yani Ocak'ta başlıyor ve 30 Kasım'daki yayınlanmasından bir kaç hafta öncesine kadar sürüyor. Takibi bırakma tarihini mümkün olduğunca ileri atmaya çalışıyoruz ki, dünyadaki milyonlarca dinleyicimize gerçekten kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşatabilelim."



Geçmişteki Spotify Wrapped görülebilir mi?



Geçmiş yılların etkileşimli Spotify Wrapped oynatmasına artık erişemezsiniz, ancak geçmiş yıllarda oluşturduğu en iyi 100 listelerine ulaşabilirsiniz. Sonuçta bu çalma listeleri sizin her yıl en çok dinlediğiniz 100 şarkıdan oluşuyor.



İstemediğiniz müzikleri Spotify Wrapped'dan kaldırmak mümkün mü?

Spotify Wrapped listenizde sizi utandıracağını düşündüğünüz şarkılar mı var? Şanslısınız... Ancak gelecek yıl için.



Zira "Müzik Zevkinden Hariç Tut" seçeneği ile dinlediğiniz şarkıların Spotify Wrapped için oluşturulan veriye eklenmemesini sağlayabilirsiniz, ama tabii ki artık bu yılın değil, 2025 yılının Wrapped'ı için işe yarayacaktır.



Bir çalma listesini hariç tuttuğunuz zaman, bunun kaldırılması 48 saati bulmakta, fakat dediğimiz gibi, bu yılın değil, önümüzdeki yılın Wrapped'ı için bu değişiklik sonuç verecektir.



"Müzik Zevki Profiliniz"den bir çalma listesini çıkarmak için, Spotify'ı açın, dışarıda tutmak istediğiniz çalma listesini bulun. Sonrasında üç gri noktaya tıklayın ve "Müzik Zevkinden Hariç Tut" seçeneğini işaretleyin.

