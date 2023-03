Son depremler nerede oldu? 12 Mart az önce deprem mi oldu? Son dakika deprem

Tarih Saat Yer Büyüklük Derinlik (km) Enlem (N) Boylam (E) 2023.03.12 13:35:45 TEPEBASI-ELBISTAN 3.3 5.0 38.1515 37.5080 2023.03.12 13:28:08 POLAT-DOGANSEHIR 3.1 5.0 38.1547 37.8357 2023.03.12 13:30:40 GOKDERE-ERZIN 2.1 7.4 36.9818 36.1750 2023.03.12 13:21:10 AKAMBER-ALTINOZU 2.6 5.0 36.0930 36.2435 2023.03.12 13:09:36 GEBEN-ANDIRIN 2.1 9.8 37.7688 36.4142 2023.03.12 13:02:13 SELVERLER-DUZICI 2.1 5.0 37.2068 36.3137 2023.03.12 12:58:13 GUNDUZBEY-YESILYURT 2.6 8.7 38.2827 38.2677 2023.03.12 12:59:26 OZCANLI-ELBISTAN 2.4 6.9 38.0877 37.2912 2023.03.12 12:55:50 CANKARA-GOLBASI 2.2 5.0 37.8935 37.8480 2023.03.12 12:57:19 PAYAS-DORTYOL 1.9 4.6 36.7272 36.1028 2023.03.12 12:49:17 TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 2.0 6.8 37.8680 36.5968 2023.03.12 12:41:05 INCESU 3.0 5.0 38.6717 35.2000 2023.03.12 12:43:23 YANTEPE-GOKSUN 2.4 7.8 38.0357 36.5602 2023.03.12 12:32:18 YEREBAKAN-FEKE 1.8 16.2 37.8253 35.8707 2023.03.12 12:38:41 YALINKAYA-YESILYURT 2.4 5.0 38.1365 38.1827 2023.03.12 12:28:03 CATAKORENCIK-TURKELI 2.9 5.0 41.8003 34.3135 2023.03.12 12:30:05 CATAKGERIS-TURKELI 2.5 5.7 41.7908 34.3278 2023.03.12 12:25:21 DOGANSEHIR 2.9 3.0 38.0925 37.8677 2023.03.12 12:14:54 YAZLAMAZLI-DUZICI 3.8 5.0 37.2347 36.3327 2023.03.12 12:10:27 GAZIKOY-SARKOY 2.6 14.6 40.7543 27.3782 2023.03.12 12:13:54 KOSEUSAGI-CELIKHAN 1.8 26.5 38.0632 38.3122 2023.03.12 12:02:34 HACIKODAL-GOKSUN 2.4 13.2 37.9425 36.2957 2023.03.12 12:09:17 SENLIK-LICE 2.6 9.5 38.5575 40.4108 2023.03.12 11:48:05 CAMLICA-GURUN 1.8 13.1 38.8260 37.3433 2023.03.12 11:30:27 ESKIKOY-DOGANSEHIR 2.8 5.0 38.1680 38.0100 2023.03.12 11:34:59 BICIN-NURHAK 1.9 5.0 37.9253 37.4437 2023.03.12 11:16:25 KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) 2.8 2.7 37.8930 36.7602 2023.03.12 11:10:16 MINEHUYUK-TURKOGLU 2.6 3.2 37.2753 36.8407 2023.03.12 11:11:41 CEYLANDERE-SAMANDAG 2.5 23.0 36.2723 35.9577 2023.03.12 11:06:26 GEBEN-ANDIRIN 2.1 14.8 37.8022 36.4387

Türkiye'nin fay hattı ve yaşadığımız depremler zaman zaman hepimizi korkutuyor. Son depremler zaman zaman canımızı sıkıyor. Anında televizyonda bir haber kanalını açarken bir yandan da internette az önce deprem mi oldu diye arama yapıyoruz. Sizlere bu sayfada son depremler için kısa ve sürekli güncellenen bir bölüm sunacağız. Az önce deprem nerede oldu için aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD bu konuda kılavuzumuz olacak.Uzmanların deyişiyle hareketli bir fay hattı üzerinde bulunan ülkemizde üç adet temel hat bulunuyor. Bunlar Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı, Kuzey Anadolu Fay Hattı. Türkiye'de yaşam alanlarını düşündüğümüzde, merkez diye tabir ettiğimiz şehirlerin ortasından geçen fay hattı ise tam 24 adet. Yani 24 adetin şehir merkezinde bir fay hattı bulunuyor. Bu da depreme hazırlıklı olma konusunda bize bir kez daha önemi temsil ediyor.Son depremler ve az önce deprem mi oldu konusuna açıklık getirikten sonra unutmamız gerekenler de bulunuyor. Deprem ile yaşamayı öğrenirken deprem sırasında yapılması gerekenler için de bir çok bilimsel öneri mevcut. Deprem çantası bunlardan biri elbet olabilir ama psikolojik olarak da kendimizi kuvvetli tutmak bunların başında geliyor. Az once deprem nerede oldu konusuyla ilgili bilgiye ulaştıysanız lütfen aşağıdaki maddeleri bir kez de olsa göz geçirin.Depremler, insanların önüne çıkan bir doğal afet olarak tanımlanabilir ve her an her yerde meydana gelebilir. Bu nedenle herkesin deprem esnasında ne yapması gerektiğini bilmesi oldukça önemlidir. Depreme hazırlıklı olmak ve deprem esnasında ne yapmanız gerektiği hakkında size kısa bir özet sunuyoruz:Depremler, taban açıklığı olan bir kayalık üzerinde yürüyen bir tektonik levha sayesinde oluşur. Bu levhalar, birbirleriyle çarpışarak veya çatallanarak hareket ederler. Deprem anlarında, insanlar genellikle aynı duyguyu hissederler; bir anda olabildiğince sarsıntılı bir hava, ardından da titreme hissi.İç sıcaklık, hareket halindeki bu levhalar arasında meydana gelen sürtünmeye neden olarak depremleri tetikler. Sürtünme kayanın üzerine doğru yoğun basınç uygulayarak, kayalar parçalanmaya başlar. Bu parçalanma, karnındaki magmada meydana gelen bir yerin hareketini ifade eder ve yer hareketini ortaya çıkaran enerjiyi depreme çevirir.Tektonik levhalar, kayaların üzerinde hareket ederken, katmanlar arasında yaşanan sürtünme veya parçalanma da deprem sismik dalgalarına neden olur. Bu dalgalar, fay hattının etrafındaki bölgelerde kuvvetli titreşimler oluşturarak insanlar tarafından hissedilir.Depremler, sadece magma hareketinin meydana getirdiği yer hareketlerinden değil, ayrıca taban açıklığı olan kütle hareketlerinden de kaynaklanabilir. Bu kütle hareketleri, deniz tabanındaki derin çatlaklar veya volkanik tepeler arasındaki uzun yol hareketini ifade eder.1- Deprem sırasında evden çıkmamaya çalışın. Eğer evde değilseniz, açık alanlara gidin.2- Ayağa kalktıktan sonra deprem bölgesinde bir daha asla durmayın. Deprem sürerken koşmaya çalışın.3- Deprem esnasında yol kesici nesnelerden (örneğin: araçlar, devrilen ağaçlar) uzaklaşmaya çalışın. Bu nesneler insanlar için tehlikeli olabilir.4- Yolunuzu aydınlatmak için fener getirin veya bir mavi lamba taşıyarak gece yolculuklarınızda kullanabilirsiniz. Deprem bölgelerinde elektrik sistemleri her zaman hasar görebilir ve bu nedenle fener getirmek son derece önemlidir.5- Deprem bölgesinde güvenli olmak için örneğin, köprüleri, yapıları veya ağaçları inceleyin.6- Deprem esnasında her zaman yaralı veya mağdur olan insanlara yardım etmek için çaba sarf edin.7- İtfaiye ve ambulans ekiplerine yardımcı olmaya çalışın.8- Güvenli olduğunuzdan emin olana kadar depreme maruz kalan alanlardan uzak durun.Deprem anında ne yapılması gerekiyorsa, hemen o anda yapmalısınız. Deprem bittiğinde ise şunları yapmanız gerekir:1. Kendinizi ve ailelerinizi güvenli bir yere taşıyın.2. Yolunuzu aydınlatan işaretlerden veya diğer insanlardan yardım isteyin.3. Afet bölgesinde bulunanlarla iletişim kurmaya çalışın; onlar size deprem sonrasında nasıl yardımcı olabilirler.4. Eğer evinizde ya da işyerinizde hasar gördüyse, bunu yetkili makamlara bildirin ve gerekli onarım işlemlerini başlatmaya çalışın.5. Deprem sonrasinda etraf sakinleştikçe daha yakindaki insanlara yardim edebilirsiniz; onlar sizden de destek bekleyebilirler!- Panik yapmak: Panik yapmak, felaket anında hayati tehlike arz eden bir durumdur. Deprem sırasında kişilerin en büyük hatası, karşılaştıkları anda panik yapmalarıdır. Böylelikle daha da karmaşık bir senaryoya neden olurlar.- Acil çağrı merkezlerini aramak: İnsanlar, deprem esnasında genellikle acil çağrı merkezlerini ararlar. Bu durum, yetkilileri gereksiz yere meşgul eder ve gerçekten yardıma ihtiyaç duyan kişilerden uzaklaştırabilir.- Yardım istemek için yakalanmak: Bazen insanlar, kurtarmaya çalışan ekiplerden yardım isteyebilirler. Ancain bu durum, operasyonlarla ilgili sorunlara neden olabilir. Yardim istemek için dikkatli olmalilar ve sadece gerçekDeprem sırasında, insanların korunması için birçok farklı yol vardır. Öncelikle, depremden etkilenecek bölgeye gidilmemelidir. Deprem bölgesinde olanlar ise, en kötü senaryoya göre hazırlanmalı ve etrafta bulunabilecek herhangi bir güvenli noktaya koşmalıdır.Eğer bir binada bulunuyorsanız, daha fazla hasar almaması için binanın çatlasın ve çökmesini engellemeye çalışmanız gerekir. Ayrıca, içeri girilmemesi gereken deliklerden uzak durulmalıdır. Eğer açık havada bulunuyorsanız, insanlarla birlikte daha da fazla hasar almamak için sakin olmanız ve panik yapmamanız gerekir.Deprem sırasında, çok fazla insan veya bina arasında kalmanız durumunda hareket etmek için kendinize alan yaratmalısınız. Bunu yapmak için, çevrenizdeki objeleri, duvarları ve diğer nesneleri kullanabilirsiniz.Son olarak, her zaman deprem öncesi hazırlık yapmalı ve güvenli alana gitmelisiniz. Kâğıt haritalar ya da yol tarifleriyle deneme turları düzenleyebilir ve uygun miktarda güvenlik ekipmanları taşıyabilirsiniz.