Son dakika: Kadir İnanır öldü mü, sağlık durumu nasıl? Kadir İnanır kaç yaşında, nereli? Jülide Kural'dan açıklama

Beykoz'da yaşadığı evde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınan ünlü aktör Kadir İnanır'ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. 74 yaşındaki sanatçının eşi Jülide Kural, İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Kural, İnanır'ın tüm tetkik sonuçlarının olumlu çıktığını ve bugün uyandırılacağını söyledi. Kural, açıklamasında, "Kadir İnanır, bu topraklarda barışı görmeden gitmemeye kararlı bir sanatçıdır" ifadelerini kullandı.

Kadir İnanır, dün (24 Mart 2024) Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi. İnanır'ın beyin damarında pıhtı attığı öğrenildi. İlk müdahalenin ardından durumu stabil olan Kadir İnanır, yoğun bakıma alındı.

Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, İnanır'ın ilk değerlendirmede, sağ tarafında felç olduğunu ve bilincinin kapalı olduğunu söyledi.

Dünkü açıklamasında ilk iki saat içerisinde çok başarılı bir işlem gerçekleştirildiğini kaydeden Başhekim Sağlam, "Tıkalı damardaki pıhtı alındı, beynin beslenmesi sağlandı. İşlemden sonra çekilen MR görüntülerinde de işlemin başarılı olduğu teyit edildi ve beynin beslenmesi şu anda iyi. Entübe olarak yoğun bakıma alındı. İlk 24-48 saat içerisinde bir uyandırma yapılmayacak gelişebilecek komplikasyonlar olmadığı sürece. İşlem çok başarılı geçti" diye konuştu.

Kadir İnanır'ın eşi Jülide Kural'dan aynı gün bir açıklama geldi. Kural, pıhtının temizlendiğini, İnanır'ın durumunun stabil olduğunu belirterek, "Benim ve sizlerin de bildiği gibi Kadir İnanır güçlüdür ve bu süreci de atlatacaktır" dedi.

Jülide Kural'ın açıklamasının tam metni şöyle:

"Kamuoyunun bilgisine; bildiğiniz gibi hepimizin çok sevdiği Kadir İnanır, 24 Mart Pazar sabahı beyne giden damarlarında oluşan bir pıhtı nedeniyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Doktorların önerisiyle 48 saat yoğun bakım sürecinde olacağı öngörülüyordu. Ancak siz halkımıza iyi haber vermek isterim. Bugün itibariyle tüm tetkik sonuçları olumlu çıktığından uyandırılma kararı alınmıştır.

Tahmin edeceğiniz gibi yoğun bakımda oldukça sık Kadir İnanır'ı görme şansım oldu. Tüm beden fonksiyonlarında olumlu bir hareketlenme olduğunu ben de gözlemledim. Elbette süreç devam ediyor. Kuşkusuz doktorların ve tüm sağlık çalışanlarının özverili çabası bu bağlamında çok önemli bir etken.