Sivasspor Beşiktaş maçı canlı SAAT kaçta hangi kanalda?

Sivasspor-Beşiktaş maçının hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek isteyenler buraya... Süper Ligi'nin 17. haftasında Sivasspor-Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Peki maç hangi kanaldan izlenebilir? İşte detaylar...

23 Aralık 2017 02:16
Sivasspor Beşiktaş maçı canlı SAAT kaçta hangi kanalda?
Sivasspor-Beşiktaş maçının kanalı merak ediliyor. Süper Lig'de 17.haftada Sivasspor-Beşiktaş maçı oynanacak. Maçın yayınlanacağı kanal açıklandı! Peki Sivasspor-Beşiktaş maçı şifresiz izlenebilecek mi? İşte saati ve detayları...

SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇININ YAYINLANACAĞI KANAL? Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 17. haftasında oynanacak Sivasspor-Beşiktaş maçı naklen yayınlanacak.

23 Aralık Cumartesi günü saat 16.30'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Sivasspor-Beşiktaş maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 16.30'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.


Genel Bilgiler

- Süper Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 23 puan -5 averaj ile 9. sırada yer alan Demir Grup Sivasspor, 30 puan 14 averaj ile 4. sırada yer alan Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor.

- 27.532 kişi kapasiteli Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ev Sahibi

- Hakem Cüneyt Çakır yönetiminde çıktığı 32 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti.

- En fazla asist yapan oyuncular: Arouna Kone (3), Ziya Erdal (3), Sergiy Rybalka (3).

Konuk Ekip

- Hakem Cüneyt Çakır yönetiminde çıktığı 39 maçta 18 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti.

- 14 golle en az gol yiyen takımı.

- 6 maçla en fazla beraberlik alan 3 takımdan biri.

Son Karşılaşmalar

- Demir Grup Sivasspor 2, Beşiktaş 6 galibiyet elde ederken 2 maç beraberlikle sonuçlandı.

- Demir Grup Sivasspor 10 gol atarken, Beşiktaş 14 golle karşılık verdi.

- 6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

- 5 maçta karşılıklı gol olurken, 5 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

- 5 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.

- Demir Grup Sivasspor 3 ve Beşiktaş 7 maçta ilk golü atan taraf oldular.


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