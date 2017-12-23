Sivasspor Beşiktaş maçı canlı SAAT kaçta hangi kanalda?

Sivasspor-Beşiktaş maçının kanalı merak ediliyor. Süper Lig'de 17.haftada Sivasspor-Beşiktaş maçı oynanacak. Maçın yayınlanacağı kanal açıklandı! Peki Sivasspor-Beşiktaş maçı şifresiz izlenebilecek mi? İşte saati ve detayları...
Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 17. haftasında oynanacak Sivasspor-Beşiktaş maçı naklen yayınlanacak.
23 Aralık Cumartesi günü saat 16.30'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.
Sivasspor-Beşiktaş maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 16.30'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.
Genel Bilgiler
- Süper Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 23 puan -5 averaj ile 9. sırada yer alan Demir Grup Sivasspor, 30 puan 14 averaj ile 4. sırada yer alan Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor.
- 27.532 kişi kapasiteli Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.Ev Sahibi
- Hakem Cüneyt Çakır yönetiminde çıktığı 32 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti.
- En fazla asist yapan oyuncular: Arouna Kone (3), Ziya Erdal (3), Sergiy Rybalka (3).Konuk Ekip
- Hakem Cüneyt Çakır yönetiminde çıktığı 39 maçta 18 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti.
- 14 golle en az gol yiyen takımı.
- 6 maçla en fazla beraberlik alan 3 takımdan biri.Son Karşılaşmalar
- Demir Grup Sivasspor 2, Beşiktaş 6 galibiyet elde ederken 2 maç beraberlikle sonuçlandı.
- Demir Grup Sivasspor 10 gol atarken, Beşiktaş 14 golle karşılık verdi.
- 6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.
- 5 maçta karşılıklı gol olurken, 5 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
- 5 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.
- Demir Grup Sivasspor 3 ve Beşiktaş 7 maçta ilk golü atan taraf oldular.