Sinan Gümüş, Fenerbahçe Bronz

İlk devre hayal kırıklığı oldu. Düşünün ki ileri 3'lünün en iyisi 20 yaşındaki Ferdi'ydi. Valencia ve Thiam topu düzgün kontrol edip pas oyunu oynayamıyorlar, kaptırdıktan sonra pres yapamıyorlardı. Orta sahada oynayan Gustavo-Ozan-Tolga üçlüsü de ileride kaptırılan topları geri kazanmakta güçlük çekiyordu.



Kısacası Fenerbahçe forvetleri topu tutamıyor, kaptırılan topları geri kazanmak için düşünülen iri kıyım orta saha ise Hatayspor'a oranla çok ağır kalıyordu. Hava toplarındaki zafiyet de fiziksel ağırlığa eklenince dayanılmaz bir şey izledik.



İkinci yarıya Erol Bulut Thiam'ın yerine Sinan, Ozan'ın yerine Sosa'yı alarak başladı. Oyunun son 20 dakikasında ise oyuna Mert Hakan, Novak ve Deniz girdiler. Son dakikalarda Fenerbahçe'de Frey oyuna girer, Caner soldan, Sosa sağdan ortalara başlar ve belki Zanka, Lemos, Frey vs. ite kaka karambolden bir gol buluruz diye beklerken Caner çıktı, Frey ise oyuna hiç girmedi.



Maçtan sonra Erol Bulut, 6-3-1 taktiğiyle aşırı defansif oynayan rakibe karşı hücum organizasyonlarında başarılı olamadıklarını ifade etti.



Ligin daha ikinci haftası, antrenör ve futbolcuların neredeyse tamamı yeni, çok sakat ve eksiğimiz var ve transferler yolda dolayısıyla Fenerbahçe mutlaka daha iyi olacaktır diye yazıyı güzel dilek ve temennilerle kurdeleyebilirdim, ama kızgınım.



Neden kızgınım anlatayım;



Antrenörlerin ilk 11'lerini eleştirmek tarzım değil ama 6-3-1 oynayan rakibe karşı Fenerbahçe takımının kuşkusuz top tekniği en yüksek oyuncularından olan, sol ayağını raket gibi kullanan Sinan Gümüş kenarda oturmaz, çok ayıp oldu. Hele de geçen hafta da Thiam benzer performans göstermişken.



Daha da ileri gideyim, Sinan Gümüş şu anda Thiam'ı da, Ozan'ı da, Valencia'yı da kesecek düzeyde. Sinan Gümüş Fenerbahçe altyapısından çıksaydı onu kesip Thiam'ı, 6-3-1'de sağ açık oynatırlar mıydı acaba diye düşünmemek elde değil.



Fenerbahçe takımının hücumda silahı nedir ben pek anlayamadım. Genel oyun planı nedir? Onu da anlayamadım. Fenerbahçe takımı ilerideyken pas oyunu kuramıyor, topu ileride kaptırdığında hızlı baskı yapamıyor, rakip kendi sahasından topla çıkarken de Fenerbahçe baskısı kopuk kopuk. Tolga ve Ozan ile ne presi yapılacak, ne şiddette yapılacak onu da ayrıca merak ediyorum. Kas yapıları itibariyle günümüz futbolunda kesinlikle yan yana oynayamayacak 2 oyuncu dün akşam Hatay'ın pire gibi oyuncuları karşısında çok zor anlar yaşadılar ve 0-0'lık ilk yarıda top hakimiyeti neredeyse %50-50 idi ki, ikinci ligden yeni gelen bir takıma karşı Kadıköy'de kabul edilemeyecek bir durum. Üstelik Hatayspor'un nasıl oynayacağı bu kadar ortadayken…



Fenerbahçe hücumda kaliteli değil, topu kaptırınca da yeteri hızda ve şiddette ısıramıyor. Umarım yeni isimlerle ve çok çalışarak uzun lig maratonunda daha iddialı bir konuma geliriz.



