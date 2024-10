SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE CANLI İZLE ŞİFRESİZ

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Yılport Samsunspor ile Fenerbahçe Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Samsunspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Holse, Bennasser, Ntcham, Muja, Emre, Mouandilmadji: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can, DzekoSüper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 16 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Samsunspor ise 6 galibiyet ve 2 yenilgi sonucunda topladığı 18 puanla ikinci sırada yer alıyor.Fenerbahçe, Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacağı maçın kamp kadrosunu duyurdu. Sarı lacivertli takımda İsmail Yüksek ile Cengiz Ünder, kadroda yer almadı. Cengiz Ünder'in antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle Samsunspor maçı kadrosuna alınmadığı öğrenildi. Samsunspor'da ise sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.Samsunspor ile Fenerbahçe maçının biletlerine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Samsunspor - Fenerbahçe maçının biletleri tükendi. Samsunspor Taraftar Grupları, pazar günü saat 16.00'da Çiftlik Caddesi'nde yapacakları yürüyüşün ardından, stadyumun her köşesinde özel bir koreografiye imza atacak.Fenerbahçe, bu sezon ligde çıktığı 4 deplasman karşılaşmasında 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sezonun ikinci haftasında Göztepe ile İzmir'de karşılaşan sarı-lacivertli ekip, 90 dakika sonunda sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken, bu maçın ardından rakip sahada Çaykur Rizespor'u 5-0, Kasımpaşa'yı 2-0 ve Antalyaspor'u da 2-0'lık sonuçlarla mağlup etti. Jose Mourinho'nun ekibi, ligde deplasmanda çıktığı son 3 maçı da gol yemeden kazandı.Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'de 63. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 62 karşılaşmada sarı-lacivertliler 35, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet elde ederken, 15 maç eşitlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 108 golüne, Samsunspor 58 golle cevap verdi. Geçen sezon ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanırken, Kadıköy'deki maç ise 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.Fenerbahçe ile Samsunspor, ligde 31 kez Samsun'da karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda sarı-lacivertli ekip 13 kez galip gelirken, Karadeniz temsilcisi ise 10 kez 3 puana uzanmayı başardı. 8 müsabakada taraflar sahada birer puanla ayrıldı. Fenerbahçe bu maçlarda 47 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 39 gol gördü.Fenerbahçe, 1993-94 sezonunda, 1 Mayıs 1994'te İstanbul'da oynanan maçta rakibini 8-1 yenerek lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Samsunspor ise güçlü rakibini 1985-86 ve 1986-87 sezonlarında üst üste Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki lig maçlarında 4-0 yenerek, en farklı galibiyetlerini elde etti.Fenerbahçe teknik patronu Jose Mourinho, Samsunspor maçı öncesi iddialı konuştu. Milli aralarda eksik kadro ile hedef maçlara hazırlanmanın her takım için zor olduğuna dikkat çeken Portekizli teknik adam, "Ancak bizim kalitemizdeki bir takımın bu tür mazeretlere sığınma hakkı yok. Büyük hedefler peşinde koşan bir kadro ile mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu hafta rakibimiz Samsunspor. Maç maç ilerlemeyi sürdüreceğiz. Rakibimizin Süper Lig'deki çıkışını yakından izliyoruz. Hafta içinde yaptığımız taktik çalışmalarda her türlü önlemimizi aldık. Fenerbahçe'ye yakışan bir oyunla, İstanbul'a galibiyetle dönmek, Avrupa Ligi'ndeki güçlü rakibimiz Manchester United mücadelesine bu moralle hazırlanmak istiyoruz. Özellikle ülke milli takımlarında Fenerbahçe'yi temsil eden oyuncularım kalitelerini gösterdi. Şimdi bunu Samsun karşısında da sergilemelerini bekliyorum." ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Sofyan Amrabat, Sarı-Lacivertliler'in deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maç öncesinde açıklama yaptı. Teknik direktör Mourinho'nun önliberonun yanı sıra stoper mevkiinde de kullandığı Amrabat, "Ben bir kulüp seçtiğim zaman kalpten seçmeyi tercih ederim. Fenerbahçe'ye de o nedenle geldim. Çalıştığım teknik adamların benden istediklerini yerine getirmek en büyük özelliğim. Mourinho da benden ne isterse ben orada oynarım ve her şeyimi ortaya koyarım. Şimdi önümüzde kazanılmayı bekleyen bir Samsunspor maçı var. Arkadaşlarımla güçlerimizi birleştirip, bu işin de üstesinden geleceğiz" şeklinde yorumda bulundu.Fenerbahçe, milli ara dönüşünde Karadeniz'de zorlu bir sınav verecek. Sarı-Lacivertliler, deplasman karnesine güveniyor. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'a konuk olacak sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla ikinci sırada yer alan rakibini mağlup ederek zirve yarışında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Sarı Kanarya'nın deplasman karnesi ise göz kamaştırıyor. Süper Lig'de 23 maçlık yenilmezlik serisiyle kulüp rekorunu elinde tutan Jose Mourinho'nun öğrencileri, bu süreçte 19 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred ile Hollandalı defans oyuncusu Jayden Oosterwolde, bu karşılaşma öncesi sarı kart sınırında yer alıyor. Bu futbolcular Samsunspor mücadelesinde kart görmeleri durumunda gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak Bodrum FK maçında cezalı duruma düşecek. Öte yandan Teknik direktör Jose Mourinho'nun, oyuncularını dikkatli olmaları konusunda uyardığı ifade edildi.Trendyol Süper Lig'de milli ara öncesi son haftayı maç yapmadan geçiren Fenerbahçe bugün Samsunspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertli takım ligin en dişli ekiplerinden olan ve oynadığı futbolla beğeni toplayan Karadeniz ekibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmeye çalışacak. Samsunspor karşılaşmasıyla başlayacak süreçte Fenerbahçe 22 gün içinde Manchester United, Bodrumspor, Trabzonspor (D), AZ Alkmaar (D) ve Sivasspor maçlarına çıkacak. Bu zorlu sınavlar öncesinde sarı-lacivertlilerin üç puana, özgüvene ve morale ihtiyacı var. Bunun için de zorlu periyodun başlangıcı olan Samsunspor maçındaki galibiyet kritik önem taşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho ve ekibi oyuncularla sık sık toplantılar yapıyor. Samsunspor'un detaylı analizlerini oyuncularına aktaran Portekizli hoca hem mental hem de taktiksel uyarılarda bulunuyor. Takım kaptanları da her fırsatta maçın önemine vurgu yapıyor. Fenerbahçe'de Samsunspor maçıyla birlikte kadroda ciddi değişiklikler bekleniyor. Taktik ağırlıklı son antrenmanlarda bunun denemeleri yapıldı. Teknik Direktör Jose Mourinho uzun süredir oyunu ikinci bölgede oynatırken, sol kanatta Saint Maximin'de ısrar ediyordu. Samsunspor maçıyla birlikte İrfan Can Kahveci'nin ilk 11'e gireceği öğrenildi. A Milli Takım'ın Karadağ'ı 1-0 yendiği maçta galibiyet golünü atan, İzlanda deplasmanında harika bir gol kaydederek tarihi geri dönüşün fitilini ateşleyen İrfan Can'ın bugün 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Ayrıca sol bekte ise Filip Kostic'in yer alacağı aktarıldı. Juventus'tan transfer edilen Sırp oyuncunun top taşıma özellikleri ve ortaları da ofansa katkı sağlayacak. Oyun olarak sancılı bir süreçten geçen sarı-lacivertliler sonuç almakta birkaç maç dışında sıkıntı yaşamadı. Ancak oyun konusunda ciddi eleştiriler vardı. Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanından hem oyun hem de skor olarak mutlu ayrılmanın hesaplarını yapıyor.