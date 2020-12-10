Samsunspor Başkan Yardımcısı Mustafa Erkanat koronavirüse yenik düştü

Samsunspor Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Erkanat, bir süredir koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 58 yaşında hayatını kaybetti.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da kulüp başkanı Yüksel Yıldırım ile birlikte coronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süre evde tedavi gören Başkan Yardımcısı Mustafa Erkanat, geçen ay tedavisinin önlem amaçlı devam etmesi için hastaneye kaldırılmıştı. Başkan Yardımcısı Erkanat, koronavirüs tedavisi gördüğü özel hastanenin yoğun bakım servisinde bu sabah hayatını kaybetti.

Hastanede gözetim altına alınan Başkan Yüksel Yıldırım'ın ise serviste tedavisine devam edildiği öğrenildi.

1962'de Samsun'da doğan Mustafa Kemal Erkanat, İstanbul Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nden 1983 yılında mezun oldu. 1984'te Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınarak 2005 yılına kadar Foodmaker Inc.'de çeşitli yönetici pozisyonlarında çalıştı. 2005 yılında genel koordinatör olarak Yıldırım Şirketler Grubu'na katıldı. Erkanat, Yıldırım Şirketler Grubu'nda İcra İdari Görevlisi olarak çalışıyordu. Erkanat ayrıca Yılport Samsunspor'da başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu.





