Şampiyonlar Ligi'nde şahane maçlar var!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta bugün oynanacak 9 maçla birlikte tamamlanacak.
İşte maçlardan dikkat çeken istatistikler ve muhtemel 11'ler... Maçların TV programı için tıklayınız.
20.45 NAPOLI - EINTRACHT FRANKFURT
İlk 3 maçında istediğini bulamayan iki takım, Diego Maradona Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Frankfurt, Galatasaray'ı 5-1 yenerek sükseli bir başlangıç yapsa da Atletico Madrid ve Liverpool maçlarını 5-1'lik yenilgilerle kapattı. Napoli ise Manchester City'e 2-0 kaybedip Sporting'i 2-1 yendi ama son maçta PSV deplasmanında 6-2'lik bozgunla karşılaştı.
Öte yandan milli yıldızımız Can Uzun ise sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Napoli: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Höjlund, Neres
Frankfurt: Zetterer; Kristensen, Koch, Theate; Collins, Doan, Chaibi, Götze, Brown; Knauff, Burkardt
-----
Yapay Zeka'nın İddaa Tahmini
Karşılıklı Gol Var (KG Var) seçeneği ön planda.
Alternatif : Toplam Gol 2.5 Üst
Skor Tahmini: Napoli 2 – 1 Frankfurt
20.45 SLAVIA PRAG - ARSENAL
Şampiyonlar Ligi'ne kusursuz bir başlangıç yapan, 3 maçta 8 gol atıp hiç gol yemeyen ve 9 puan toplayan Arsenal, 2 puanı olan Slavia Prag'a konuk olacak. Arsenal, zorlu Bilbao deplasmanında 2-0, sahasında ağırladığı Olympiakos'u 2-0, yine Londra'da konuk ettiği Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti. Ligde de sergi galibiyetlerle zirveyi aldılar. Slavia Prag ise Bodo ve Atalanta ile berabere kalıp, Inter'e 3-0 kaybetti.
MUHTEMEL 11'LER
Slavia Prag: Markovic; Vlcek, Zima, Chaloupek; Moses, Zafeiris, Dorley, Doudera; Provod; Chory, Kusej
Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Eze, Nörgaard, Rice; Saka, Merino, Trossard
-----
Yapay Zeka'nın İddaa Tahmini
Arsenal kazanır.
Alternatif: Arsenal kazanır & 2.5 Üst
Skor Tahmini: Slavia Prag 0 – 3 Arsenal
23.00 ATLETICO MADRID - UNION SG
Bir önceki maçta Arsenal'e 4-0 yenilerek dağılan Atletico Madrid, kendisi gibi 3 puanlı Union Saint-Gilloise'yi konuk edecek. Atletico Madrid, ilk 24 dışında kalma kabusu görmemek için sahaya çıkacak
MUHTEMEL 11'LER
Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Gimenez, Hancko; Simeone, Baena, Koke, Almada; Alvarez, Sörloth
USG: Scherpen; Mac Allister, Leysen, Burgess; Khalaili, Zorgane, Van de Perre, Rasmussen, Niang; Ait El Hadj, Rodriguez
-----
Yapay Zeka'nın İddaa Tahmini
Atletico Madrid kazanır.
Alternatif: Atletico Madrid kazanır & 2.5 Üst
Skor Tahmini: Atletico Madrid 3 – 1 Union SG
23.00 BODO/GLIMT - MONACO
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 2 maçından beraberlikle ayrılan Bodo/Glimt, Galatasaray deplasmanında 3-1 yenilerek ilk mağlubiyetini tattı. Rakibi Monaco ise Club Brugge'e 4-1 yenilerek başladı ama ardından Manchester City ve Tottenham gibi iki zor maçı 2 puanla kapatmayı başardı.
MUHTEMEL 11'LER
Bodo/Glimt: Haikin; Sjövold, Nielsen, Björtuft, Björkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Auklend, Högh, Hauge
Monaco: Köhn; Kehrer, Salisu, Caio Henrique; Teze, Ouattara, Coulibaly, Minamino; Akliouche, Golovin, Biereth
-----
Yapay Zeka'nın İddaa Tahmini
Karşılıklı Gol Var (KG Var.
Alternatif: 2.5 Üst
Skor Tahmini: Bodo/Glimt 2 – 2 Monaco
23.00 JUVENTUS - SPORTING LIZBON
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi bir başlangıç yapamayan Juventus, Dortmund ve Villarreal ile berabere kalıp Real Madrid'e yenildi. An itibarıyla 25. sıradalar. Rakibi Sporting Lizbon ise Kairat ve Marsilya'yı yenip Napoli'ye kaybederek 6. sırada
Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız'ın diz sakatlığıyla ilgili son durumu maç saatinde belli olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Francisco Conceiçao, Kenan Yıldız, McKennie; Vlahovic
Sporting CP: Rui Silva; Vagiannidis, Gonçalo Inacio, Debast, Araujo; Hjulmand, Morita; Geovany Quenda, Francisco Trincao, Pedro Gonçalves; Suarez
-----
Yapay Zeka'nın İddaa Tahmini
Juventus kazanır.
Alternatif: 1X & 2.5 Alt
Skor Tahmini: Juventus 1 – 0 Sporting Lizbon
23.00 LIVERPOOL - REAL MADRID
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3'te 3 ile başlayan Real Madrid, istikrarsız bir dönemden geçen Liverpool ile Anfield'da karşılaşacak. Real Madrid ilk 3 maçta Kairat, Marsilya ve Juventus'u mağlup etmeyi başardı. Liverpool ise Atletico Madrid ve Frankfurt engellerini aşıp tek yenilgisini Galatasaray'a karşı yaşadı.
Son Valencia maçında sakatlığı nedeniyle kenara gelen milli yıldızımız Arda Güler'in ise durumu iyi. Xabi Alonso'nun ilk 11'de oynatmasını bekliyoruz.
MUHTEMEL 11'LER
Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Eder Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni; Arda Güler, Bellingham, Vinicius Junior; Mbappe
-----
Yapay Zeka'nın İddaa Tahmini
Karşılıklı Gol Var (KG Var).
Alternatif: 2.5 Üst
Skor Tahmini: Liverpool 1 – 3 Real Madrid
23.00 OLYMPIAKOS - PSV EINDHOVEN
Kabus gibi bir başlangıç yapan Olympiakos, tek puanını evinde Pafos'a karşı aldı. Arsenal ve Barcelona'ya ise net şekilde kaybettiler. PSV ise ilk 3 maçta görece en kolay görünen Union Saint-Gilloise'ye 3-1 yenilip, Leverkusen ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve ardından Napoli'yi Eindhoven'da 6-2 mağlup etti.
MUHTEMEL 11'LER
Olympiakos: Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Mouzakitis, Dani Garcia; Gelson Martins, Chiquinho, Podence; El Kaabi
PSV Eindhoven: Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Mauro Junior, Saibari, Veerman; Man, Til, Perisic
-----
Yapay Zeka'nın İddaa Tahmini
PSV kazanır (MS 2).
Alternatif: PSV kaybetmez & 2.5 Üst (X2 + Üst)
Skor Tahmini: Olympiakos 1 – 3 PSV Eindhoven
23.00 PSG - BAYERN MÜNİH
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 ve 2. sırada bulunan, 1 golle sıralaması değişen iki formda takım karşı karşıya... PSG, 10 averaj ve attığı 13 golle zirvede. Bayern, yine 10 averaj ve 12 golle ikinci sırada. Son şampiyon, Atalanta'yı 4-0, Barcelona'yı 2-1, Leverkusen'i ise 7-2 mağlup etti. Bu sene oynadığı tüm resmi maçları kazanan Bayern Münih ise Chelsea'yi 3-1, Pafos'u 5-1, Club Brugge'yi ise 4-0 mağlup etti.
MUHTEMEL 11'LER
PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola
Bayern Münih: Neuer; Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Diaz; Kane
-----
Yapay Zeka'nın İddaa Tahmini
Karşılıklı Gol Var (KG Var).
Alternatif: 2.5 Üst
Skor Tahmini: PSG 2 – 2 Bayern Münih
23.00 TOTTENHAM - KOPENHAG
Tottenham ilk 3 maçta hiç yenilgi yüzü görmedi. Villarreal'i 1-0 yenip, Bodo/Glimt ve Monaco ile berabere kaldılar. Kopenhag ise Leverkusen ile berabere kaldıktan sonra Qarabağ ve Dortmund'a yenildi.
MUHTEMEL 11'LER
Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Bentancur, Joao Palhinha; Johnson, Simons, Odobert; Kolo Muani
Kopenhag: Kotarski; Suzuki, Gabriel Pereira, Hatzidiakos, Lopez; Larsson, Lerager, Clem, Achouri; Moukoko, Elyounoussi
-----
Yapay Zeka'nın İddaa Tahmini
Tottenham kazanır (MS 1).
Alternatif: İlk Yarı 0 / Maç Sonu 1
Skor Tahmini: Tottenham 2 – 0 Kopenhag
İşte maçlardan dikkat çeken istatistikler ve muhtemel 11'ler... Maçların TV programı için tıklayınız.
20.45 NAPOLI - EINTRACHT FRANKFURT
İlk 3 maçında istediğini bulamayan iki takım, Diego Maradona Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Frankfurt, Galatasaray'ı 5-1 yenerek sükseli bir başlangıç yapsa da Atletico Madrid ve Liverpool maçlarını 5-1'lik yenilgilerle kapattı. Napoli ise Manchester City'e 2-0 kaybedip Sporting'i 2-1 yendi ama son maçta PSV deplasmanında 6-2'lik bozgunla karşılaştı.
Öte yandan milli yıldızımız Can Uzun ise sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Napoli: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Höjlund, Neres
Frankfurt: Zetterer; Kristensen, Koch, Theate; Collins, Doan, Chaibi, Götze, Brown; Knauff, Burkardt
-----
Yapay Zeka'nın İddaa Tahmini
Karşılıklı Gol Var (KG Var) seçeneği ön planda.
Alternatif : Toplam Gol 2.5 Üst
Skor Tahmini: Napoli 2 – 1 Frankfurt
20.45 SLAVIA PRAG - ARSENAL
Şampiyonlar Ligi'ne kusursuz bir başlangıç yapan, 3 maçta 8 gol atıp hiç gol yemeyen ve 9 puan toplayan Arsenal, 2 puanı olan Slavia Prag'a konuk olacak. Arsenal, zorlu Bilbao deplasmanında 2-0, sahasında ağırladığı Olympiakos'u 2-0, yine Londra'da konuk ettiği Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti. Ligde de sergi galibiyetlerle zirveyi aldılar. Slavia Prag ise Bodo ve Atalanta ile berabere kalıp, Inter'e 3-0 kaybetti.
MUHTEMEL 11'LER
Slavia Prag: Markovic; Vlcek, Zima, Chaloupek; Moses, Zafeiris, Dorley, Doudera; Provod; Chory, Kusej
Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Eze, Nörgaard, Rice; Saka, Merino, Trossard
-----
Yapay Zeka'nın İddaa Tahmini
Arsenal kazanır.
Alternatif: Arsenal kazanır & 2.5 Üst
Skor Tahmini: Slavia Prag 0 – 3 Arsenal
23.00 ATLETICO MADRID - UNION SG
Bir önceki maçta Arsenal'e 4-0 yenilerek dağılan Atletico Madrid, kendisi gibi 3 puanlı Union Saint-Gilloise'yi konuk edecek. Atletico Madrid, ilk 24 dışında kalma kabusu görmemek için sahaya çıkacak
MUHTEMEL 11'LER
Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Gimenez, Hancko; Simeone, Baena, Koke, Almada; Alvarez, Sörloth
USG: Scherpen; Mac Allister, Leysen, Burgess; Khalaili, Zorgane, Van de Perre, Rasmussen, Niang; Ait El Hadj, Rodriguez
-----
Yapay Zeka'nın İddaa Tahmini
Atletico Madrid kazanır.
Alternatif: Atletico Madrid kazanır & 2.5 Üst
Skor Tahmini: Atletico Madrid 3 – 1 Union SG
23.00 BODO/GLIMT - MONACO
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 2 maçından beraberlikle ayrılan Bodo/Glimt, Galatasaray deplasmanında 3-1 yenilerek ilk mağlubiyetini tattı. Rakibi Monaco ise Club Brugge'e 4-1 yenilerek başladı ama ardından Manchester City ve Tottenham gibi iki zor maçı 2 puanla kapatmayı başardı.
MUHTEMEL 11'LER
Bodo/Glimt: Haikin; Sjövold, Nielsen, Björtuft, Björkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Auklend, Högh, Hauge
Monaco: Köhn; Kehrer, Salisu, Caio Henrique; Teze, Ouattara, Coulibaly, Minamino; Akliouche, Golovin, Biereth
-----
Yapay Zeka'nın İddaa Tahmini
Karşılıklı Gol Var (KG Var.
Alternatif: 2.5 Üst
Skor Tahmini: Bodo/Glimt 2 – 2 Monaco
23.00 JUVENTUS - SPORTING LIZBON
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi bir başlangıç yapamayan Juventus, Dortmund ve Villarreal ile berabere kalıp Real Madrid'e yenildi. An itibarıyla 25. sıradalar. Rakibi Sporting Lizbon ise Kairat ve Marsilya'yı yenip Napoli'ye kaybederek 6. sırada
Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız'ın diz sakatlığıyla ilgili son durumu maç saatinde belli olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Francisco Conceiçao, Kenan Yıldız, McKennie; Vlahovic
Sporting CP: Rui Silva; Vagiannidis, Gonçalo Inacio, Debast, Araujo; Hjulmand, Morita; Geovany Quenda, Francisco Trincao, Pedro Gonçalves; Suarez
-----
Yapay Zeka'nın İddaa Tahmini
Juventus kazanır.
Alternatif: 1X & 2.5 Alt
Skor Tahmini: Juventus 1 – 0 Sporting Lizbon
23.00 LIVERPOOL - REAL MADRID
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3'te 3 ile başlayan Real Madrid, istikrarsız bir dönemden geçen Liverpool ile Anfield'da karşılaşacak. Real Madrid ilk 3 maçta Kairat, Marsilya ve Juventus'u mağlup etmeyi başardı. Liverpool ise Atletico Madrid ve Frankfurt engellerini aşıp tek yenilgisini Galatasaray'a karşı yaşadı.
Son Valencia maçında sakatlığı nedeniyle kenara gelen milli yıldızımız Arda Güler'in ise durumu iyi. Xabi Alonso'nun ilk 11'de oynatmasını bekliyoruz.
MUHTEMEL 11'LER
Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Eder Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni; Arda Güler, Bellingham, Vinicius Junior; Mbappe
-----
Yapay Zeka'nın İddaa Tahmini
Karşılıklı Gol Var (KG Var).
Alternatif: 2.5 Üst
Skor Tahmini: Liverpool 1 – 3 Real Madrid
23.00 OLYMPIAKOS - PSV EINDHOVEN
Kabus gibi bir başlangıç yapan Olympiakos, tek puanını evinde Pafos'a karşı aldı. Arsenal ve Barcelona'ya ise net şekilde kaybettiler. PSV ise ilk 3 maçta görece en kolay görünen Union Saint-Gilloise'ye 3-1 yenilip, Leverkusen ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve ardından Napoli'yi Eindhoven'da 6-2 mağlup etti.
MUHTEMEL 11'LER
Olympiakos: Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Mouzakitis, Dani Garcia; Gelson Martins, Chiquinho, Podence; El Kaabi
PSV Eindhoven: Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Mauro Junior, Saibari, Veerman; Man, Til, Perisic
-----
Yapay Zeka'nın İddaa Tahmini
PSV kazanır (MS 2).
Alternatif: PSV kaybetmez & 2.5 Üst (X2 + Üst)
Skor Tahmini: Olympiakos 1 – 3 PSV Eindhoven
23.00 PSG - BAYERN MÜNİH
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 ve 2. sırada bulunan, 1 golle sıralaması değişen iki formda takım karşı karşıya... PSG, 10 averaj ve attığı 13 golle zirvede. Bayern, yine 10 averaj ve 12 golle ikinci sırada. Son şampiyon, Atalanta'yı 4-0, Barcelona'yı 2-1, Leverkusen'i ise 7-2 mağlup etti. Bu sene oynadığı tüm resmi maçları kazanan Bayern Münih ise Chelsea'yi 3-1, Pafos'u 5-1, Club Brugge'yi ise 4-0 mağlup etti.
MUHTEMEL 11'LER
PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola
Bayern Münih: Neuer; Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Diaz; Kane
-----
Yapay Zeka'nın İddaa Tahmini
Karşılıklı Gol Var (KG Var).
Alternatif: 2.5 Üst
Skor Tahmini: PSG 2 – 2 Bayern Münih
23.00 TOTTENHAM - KOPENHAG
Tottenham ilk 3 maçta hiç yenilgi yüzü görmedi. Villarreal'i 1-0 yenip, Bodo/Glimt ve Monaco ile berabere kaldılar. Kopenhag ise Leverkusen ile berabere kaldıktan sonra Qarabağ ve Dortmund'a yenildi.
MUHTEMEL 11'LER
Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Bentancur, Joao Palhinha; Johnson, Simons, Odobert; Kolo Muani
Kopenhag: Kotarski; Suzuki, Gabriel Pereira, Hatzidiakos, Lopez; Larsson, Lerager, Clem, Achouri; Moukoko, Elyounoussi
-----
Yapay Zeka'nın İddaa Tahmini
Tottenham kazanır (MS 1).
Alternatif: İlk Yarı 0 / Maç Sonu 1
Skor Tahmini: Tottenham 2 – 0 Kopenhag