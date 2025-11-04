04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
20:45
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
22:45
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
22:45
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
22:45
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
22:45
04 Kasım
Derby County-Hull City
22:45
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
22:45
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
22:45
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
23:00
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
20:45
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
23:00
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
23:00
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
23:00
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
23:00
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
23:00
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
23:00
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
23:00

Şampiyonlar Ligi'nde şahane maçlar var!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı bu akşam oynanacak 9 maçla başlayacak.

calendar 04 Kasım 2025 10:48 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2025 11:11
Haber: Sporx.com
Şampiyonlar Ligi'nde şahane maçlar var!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta bugün oynanacak 9 maçla birlikte tamamlanacak.

İşte maçlardan dikkat çeken istatistikler ve muhtemel 11'ler... Maçların TV programı için tıklayınız. 

20.45 NAPOLI - EINTRACHT FRANKFURT


İlk 3 maçında istediğini bulamayan iki takım, Diego Maradona Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Frankfurt, Galatasaray'ı 5-1 yenerek sükseli bir başlangıç yapsa da Atletico Madrid ve Liverpool maçlarını 5-1'lik yenilgilerle kapattı. Napoli ise Manchester City'e 2-0 kaybedip Sporting'i 2-1 yendi ama son maçta PSV deplasmanında 6-2'lik bozgunla karşılaştı.

Öte yandan milli yıldızımız Can Uzun ise sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Napoli: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Höjlund, Neres

Frankfurt: Zetterer; Kristensen, Koch, Theate; Collins, Doan, Chaibi, Götze, Brown; Knauff, Burkardt

-----

Yapay Zeka'nın İddaa Tahmini

Karşılıklı Gol Var (KG Var) seçeneği ön planda.

Alternatif : Toplam Gol 2.5 Üst
Skor Tahmini: Napoli 2 – 1 Frankfurt

20.45 SLAVIA PRAG - ARSENAL

Şampiyonlar Ligi'ne kusursuz bir başlangıç yapan, 3 maçta 8 gol atıp hiç gol yemeyen ve 9 puan toplayan Arsenal, 2 puanı olan Slavia Prag'a konuk olacak. Arsenal, zorlu Bilbao deplasmanında 2-0, sahasında ağırladığı Olympiakos'u 2-0, yine Londra'da konuk ettiği Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti. Ligde de sergi galibiyetlerle zirveyi aldılar. Slavia Prag ise Bodo ve Atalanta ile berabere kalıp, Inter'e 3-0 kaybetti.

MUHTEMEL 11'LER

Slavia Prag: Markovic; Vlcek, Zima, Chaloupek; Moses, Zafeiris, Dorley, Doudera; Provod; Chory, Kusej

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Eze, Nörgaard, Rice; Saka, Merino, Trossard

-----

Yapay Zeka'nın İddaa Tahmini

Arsenal kazanır.

Alternatif: Arsenal kazanır & 2.5 Üst
Skor Tahmini: Slavia Prag 0 – 3 Arsenal

23.00 ATLETICO MADRID - UNION SG

Bir önceki maçta Arsenal'e 4-0 yenilerek dağılan Atletico Madrid, kendisi gibi 3 puanlı Union Saint-Gilloise'yi konuk edecek. Atletico Madrid, ilk 24 dışında kalma kabusu görmemek için sahaya çıkacak

MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Gimenez, Hancko; Simeone, Baena, Koke, Almada; Alvarez, Sörloth

USG: Scherpen; Mac Allister, Leysen, Burgess; Khalaili, Zorgane, Van de Perre, Rasmussen, Niang; Ait El Hadj, Rodriguez

-----

Yapay Zeka'nın İddaa Tahmini

Atletico Madrid kazanır.

Alternatif: Atletico Madrid kazanır & 2.5 Üst
Skor Tahmini: Atletico Madrid 3 – 1 Union SG

23.00 BODO/GLIMT - MONACO

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 2 maçından beraberlikle ayrılan Bodo/Glimt, Galatasaray deplasmanında 3-1 yenilerek ilk mağlubiyetini tattı. Rakibi Monaco ise Club Brugge'e 4-1 yenilerek başladı ama ardından Manchester City ve Tottenham gibi iki zor maçı 2 puanla kapatmayı başardı.

MUHTEMEL 11'LER

Bodo/Glimt: Haikin; Sjövold, Nielsen, Björtuft, Björkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Auklend, Högh, Hauge

Monaco: Köhn; Kehrer, Salisu, Caio Henrique; Teze, Ouattara, Coulibaly, Minamino; Akliouche, Golovin, Biereth

-----

Yapay Zeka'nın İddaa Tahmini

Karşılıklı Gol Var (KG Var.

Alternatif: 2.5 Üst
Skor Tahmini: Bodo/Glimt 2 – 2 Monaco

23.00 JUVENTUS - SPORTING LIZBON

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi bir başlangıç yapamayan Juventus, Dortmund ve Villarreal ile berabere kalıp Real Madrid'e yenildi. An itibarıyla 25. sıradalar. Rakibi Sporting Lizbon ise Kairat ve Marsilya'yı yenip Napoli'ye kaybederek 6. sırada

Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız'ın diz sakatlığıyla ilgili son durumu maç saatinde belli olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Francisco Conceiçao, Kenan Yıldız, McKennie; Vlahovic

Sporting CP: Rui Silva; Vagiannidis, Gonçalo Inacio, Debast, Araujo; Hjulmand, Morita; Geovany Quenda, Francisco Trincao, Pedro Gonçalves; Suarez

-----

Yapay Zeka'nın İddaa Tahmini

Juventus kazanır.

Alternatif: 1X & 2.5 Alt
Skor Tahmini: Juventus 1 – 0 Sporting Lizbon

23.00 LIVERPOOL - REAL MADRID

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3'te 3 ile başlayan Real Madrid, istikrarsız bir dönemden geçen Liverpool ile Anfield'da karşılaşacak. Real Madrid ilk 3 maçta Kairat, Marsilya ve Juventus'u mağlup etmeyi başardı. Liverpool ise Atletico Madrid ve Frankfurt engellerini aşıp tek yenilgisini Galatasaray'a karşı yaşadı.

Son Valencia maçında sakatlığı nedeniyle kenara gelen milli yıldızımız Arda Güler'in ise durumu iyi. Xabi Alonso'nun ilk 11'de oynatmasını bekliyoruz.

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Eder Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni; Arda Güler, Bellingham, Vinicius Junior; Mbappe

-----

Yapay Zeka'nın İddaa Tahmini

Karşılıklı Gol Var (KG Var).

Alternatif: 2.5 Üst
Skor Tahmini: Liverpool 1 – 3 Real Madrid

23.00 OLYMPIAKOS - PSV EINDHOVEN

Kabus gibi bir başlangıç yapan Olympiakos, tek puanını evinde Pafos'a karşı aldı. Arsenal ve Barcelona'ya ise net şekilde kaybettiler. PSV ise ilk 3 maçta görece en kolay görünen Union Saint-Gilloise'ye 3-1 yenilip, Leverkusen ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve ardından Napoli'yi Eindhoven'da 6-2 mağlup etti.

MUHTEMEL 11'LER

Olympiakos: Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Mouzakitis, Dani Garcia; Gelson Martins, Chiquinho, Podence; El Kaabi

PSV Eindhoven: Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Mauro Junior, Saibari, Veerman; Man, Til, Perisic

-----

Yapay Zeka'nın İddaa Tahmini

PSV kazanır (MS 2).

Alternatif: PSV kaybetmez & 2.5 Üst (X2 + Üst)
Skor Tahmini: Olympiakos 1 – 3 PSV Eindhoven

23.00 PSG - BAYERN MÜNİH

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 ve 2. sırada bulunan, 1 golle sıralaması değişen iki formda takım karşı karşıya... PSG, 10 averaj ve attığı 13 golle zirvede. Bayern, yine 10 averaj ve 12 golle ikinci sırada. Son şampiyon, Atalanta'yı 4-0, Barcelona'yı 2-1, Leverkusen'i ise 7-2 mağlup etti. Bu sene oynadığı tüm resmi maçları kazanan Bayern Münih ise Chelsea'yi 3-1, Pafos'u 5-1, Club Brugge'yi ise 4-0 mağlup etti.

MUHTEMEL 11'LER

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola

Bayern Münih: Neuer; Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Diaz; Kane

-----

Yapay Zeka'nın İddaa Tahmini

Karşılıklı Gol Var (KG Var).

Alternatif: 2.5 Üst
Skor Tahmini: PSG 2 – 2 Bayern Münih

23.00 TOTTENHAM - KOPENHAG

Tottenham ilk 3 maçta hiç yenilgi yüzü görmedi. Villarreal'i 1-0 yenip, Bodo/Glimt ve Monaco ile berabere kaldılar. Kopenhag ise Leverkusen ile berabere kaldıktan sonra Qarabağ ve Dortmund'a yenildi.

MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Bentancur, Joao Palhinha; Johnson, Simons, Odobert; Kolo Muani

Kopenhag: Kotarski; Suzuki, Gabriel Pereira, Hatzidiakos, Lopez; Larsson, Lerager, Clem, Achouri; Moukoko, Elyounoussi

-----

Yapay Zeka'nın İddaa Tahmini

Tottenham kazanır (MS 1).

Alternatif: İlk Yarı 0 / Maç Sonu 1
Skor Tahmini: Tottenham 2 – 0 Kopenhag

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.