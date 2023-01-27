Şahmaran 2. sezon olacak mı? Şahmaran 2. sezon ne zaman?

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Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Şahmaran dizisinin ilk sezonu yayınlandı. Sekiz bölümlük ilk sezonu fantastik türde olan yapım, sosyal medyaya damga vurdu. Twilight (Alacakaranlık) filmine benzerliği ile dikkat çeken edilen dizi eleştiri oklarının da hedefi oldu. Peki, Şahmaran 2. sezon ne zaman çıkacak? Şahmaran 2. sezonu var mı?Şahmaran dizisinin 2. sezonu da olacak. Çekimlerinin tamamlandığı dizinin 2. sezonu hakkında konuşan Burak Deniz, yayın tarihi hakkında bilgi verdi. Mayıs ayı gibi yayınlanması beklenen dizisinin bu yıl aralık ayına kadar yayınlanması bekleniyor.Adana'ya giden Şahsu, yıllar önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşme kararı alır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıra dışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulur.Aşkın ve bilgeliğin temsili olan Şahmaran efsanesine koşulsuz inanan Mar halkı, Şahsu'nun gelmesi ile tarihi kehanetin tamamlanmasını bekler.Büyükbabasının karşısına dikilip geçmişin hesabını sormak isteyen Şahsu ve Maran'ın yollarının kesişmesi ile her şey değişecektir.Mustafa Uğurlu,Mert Ramazan Demir,Hakan Karahan,Elif Nur Kerkük,Mehmet Bilge Aslan,Ekin Gökgöz,Berfu Halisdemir,Nilay Erdönmez,Ayşe Lebriz Berkem,Mert Doğan,Ece Ertez