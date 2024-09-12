Haber Tarihi: 12 Eylül 2024 17:17 - Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2024 17:17

Sadio Mane Beşiktaş'a gelecek mi?

Beşiktaş, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Al Nassr'dan Sadio Mane transferi için sona geldi. Peki, Sadio Mane Beşiktaş'a gelecek mi?

Sadio Mane Beşiktaş'a gelecek mi?
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Transfer dönemi öncesi son günlerde Beşiktaş, büyük bir yoğunluk içinde. Siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü futbolcu Sadio Mane'yi hedef alarak transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Al Nassr ile detaylı görüşmeler yapılıyor ve Beşiktaş Başkanı Arat ile yöneticiler, bu konuyla titizlikle ilgileniyor.

YABANCI KONTENJANINDAN YENİ ADIMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan çıkacak yabancı kontenjanı kararına paralel olarak, Beşiktaş mevcut kadroda düşünülmeyen yabancılarla vedalaşmak ve eksik noktalara hamle yapmak istiyor. Aboubakar'ın Hatayspor'a gitmesiyle yabancı sayısı 15'e düştü.

Ayrıca, Amartey ve Süper Lig'den teklifler beklenen Onana'nın ayrılması hedefleniyor.

AL NASSR'IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Suudi Arabistan kulübü Al Nassr, Sadio Mane ile ilgili sosyal medya hesaplarından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Mane'nin Senegal Milli Takımı'ndaki maçlarının öncesi ve sonrasında fotoğraflarını paylaşan Al Nassr, tebrik mesajları da gönderdi.

DOLMABAHÇE'DE KUPA KAZANDI

Sadio Mane, Beşiktaş'ın stadı Dolmabahçe ile geçmişte de bağlantılı. 2019 yılında UEFA Süper Kupa maçında Liverpool formasıyla Dolmabahçe'de Chelsea'ye karşı oynayan Mane, penaltılarda galip gelerek kupayı kazanmıştı.

DEMBA BA FAKTÖRÜ

Beşiktaş'ın yakın tarihine damgasını vuran Demba Ba, Sadio Mane'nin transferinde önemli bir rol oynayabilir. Senegalli yıldız Demba Ba, Mane'nin Beşiktaş'a transferinde referans oluşturarak güven sağlayabilir.
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