Sadio Mane Beşiktaş'a gelecek mi?

Transfer dönemi öncesi son günlerde Beşiktaş, büyük bir yoğunluk içinde. Siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü futbolcu Sadio Mane'yi hedef alarak transfer çalışmalarını sürdürüyor.



Al Nassr ile detaylı görüşmeler yapılıyor ve Beşiktaş Başkanı Arat ile yöneticiler, bu konuyla titizlikle ilgileniyor.



YABANCI KONTENJANINDAN YENİ ADIMLAR



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan çıkacak yabancı kontenjanı kararına paralel olarak, Beşiktaş mevcut kadroda düşünülmeyen yabancılarla vedalaşmak ve eksik noktalara hamle yapmak istiyor. Aboubakar'ın Hatayspor'a gitmesiyle yabancı sayısı 15'e düştü.



Ayrıca, Amartey ve Süper Lig'den teklifler beklenen Onana'nın ayrılması hedefleniyor.



AL NASSR'IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI



Suudi Arabistan kulübü Al Nassr, Sadio Mane ile ilgili sosyal medya hesaplarından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.



Mane'nin Senegal Milli Takımı'ndaki maçlarının öncesi ve sonrasında fotoğraflarını paylaşan Al Nassr, tebrik mesajları da gönderdi.



DOLMABAHÇE'DE KUPA KAZANDI



Sadio Mane, Beşiktaş'ın stadı Dolmabahçe ile geçmişte de bağlantılı. 2019 yılında UEFA Süper Kupa maçında Liverpool formasıyla Dolmabahçe'de Chelsea'ye karşı oynayan Mane, penaltılarda galip gelerek kupayı kazanmıştı.



DEMBA BA FAKTÖRÜ



Beşiktaş'ın yakın tarihine damgasını vuran Demba Ba, Sadio Mane'nin transferinde önemli bir rol oynayabilir. Senegalli yıldız Demba Ba, Mane'nin Beşiktaş'a transferinde referans oluşturarak güven sağlayabilir.

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