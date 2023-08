Sabah namazı nasıl kılınır, kaç rekattır Diyanet)

SABAH NAMAZI SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Müslümanlığın şartlarından birisi olan namazda 5 vakit kılınan namazlardan birisidir. Buna yönelik sabah namazı kaç rekattır, farzı kaç rekattır soruları da öğrenilmiştir. Sabah namazının vakti, tan yerinin ağarması demek olan ikinci fecrin doğmasından başlayarak güneşin doğmasına kadar devam eder. Buna göre imsak vakti, başka bir deyişle oruç yasaklarının başlama vakti, fecr-i sadıkın oluşması, yani tan yerinin ağarmasıdır."Niyet ettim Allah rızası için Sabah namazının iki rekat farzını kılmaya" diye niyet ederiz."Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarızSübhaneke'yi okuruzEuzü-besmele çekerizFatiha Sûresini okuruzKur'an'dan bir sure okuruzRüku'ya giderizSecde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye giderizAyağa kalkarak Kıyama dururuzBesmele çekerizFatiha Sûresini okuruzKur'an'dan bir sure okuruzRüku'ya giderizSecde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye giderizOturarak Ettahiyyatu ve All,humme salli, All,humme B,rik ve Rabben, dualarını okuruz"Es sel,mu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız->Resûlullah(sav) şöyle buyurdu:"İki serinlik namazını, sabah ve ikindiyi kılan kimse cennete girer." Buh,rî, Mev,kît 26; Müslim, Mes,cid 215->Ebû Hureyre'den (ra): Allah Resulü (asm) buyurdu:"İnsanlar, ezan okumanın ve birinci safta namaz kılmanın faziletini bilselerdi ve bunlara nail olmak için de kur'a çekmekten başka çare bulamasalardı, mutlaka kur'a çekerlerdi. Namaza erken gitmenin faziletini bilselerdi, onun için aralarında yarış ederlerdi. Yatsı ve sabah namazının sevabını bir bilselerdi, onlara sürünerek dahi olsa giderlerdi." Buh,rî, Müslim, Muvatt, ve Nes,î->Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:"Kim iki bürdeyi kılarsa cennete girer. İki bürde: Sabah ve ikindi namazıdır." Buhari Fethu'l-Bari: 2/52->Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:"Münafıka en ağır gelen namaz; yatsı ve sabah namazlarıdır. Eğer bilseydi o iki namazda ne var? Sürünerek dahi olsa onun ikisine gelirdi."Ahmed Müsned 52/424->Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:"Kim yatsıyı bir cemaat içinde kılarsa sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibi olur, kim de sabah namazını bir cemaat içinde kılarsa sanki gecenin tamamını namazla geçirmiş gibi olur."Müslim: 656, Tirmizi: 221->Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:"Kim yatsıyı bir cemaat içinde kılarsa sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibi olur, kim de sabah namazını bir cemaat içinde kılarsa sanki gecenin tamamını namazla geçirmiş gibi olur." Müslim: 656, Tirmizi: 221->Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:"Allah'u Te,l, himayesinden, sizden birşey talep etmez." Tabarani: 7/267->"Kim ki sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra oturup, güneş doğuncaya kadar Allah-u Te,l,'yı zikrederse, sonra da iki rek,t namaz kılarsa, kendisi tam bir hacc, tam bir umre sevabı gibi sevap kazanır." Hadis-i Şerif, Tirmizî->Resûlullah (asm) sabah namazına giderken, altı aya yakın bir müddette, Hz. F,tıma'nın (ra) kapısına uğrayıp: "Namaz(a kalkın) ey Ehl-i Beyt "Allah günahlarınızı giderip sizi tertemiz yapmak istiyor!" buyurdu." Hadis-i Şerif, Tirmizî->"Sabah namazını mutlaka kılmanız gerekir. Zira bu namaz arzu edilen her iyi şeye nail olmaya vesiledir."Hadis-i Şerif, Camiüssağir->"Farz namazların içerisinde, cuma günü (sabahı) cemaatle kılınacak sabah namazından daha üstün bir namaz yoktur. Kim ki bu namazı kılarsa, Allah'ın affına mazhar olacağından hiç şüphem yok-tur." Hadis-i Şerif, Camiüssağir