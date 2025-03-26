Saatler ne zaman ileri alınacak? 2025 yaz saati ne zaman?

Saatler ne zaman ileri alınacak 2025? sorusu 21 Mart ilkbahar ekinoksunun geçmesiyle beraber gündeme gelen konulardan oldu. Mart ayının son pazar günü enerji tasarrufu sağlamak amacıyla, Avrupa yaz saati uygulamasına geçecek.



Yaz Saati Uygulaması Nedir?



Yaz saati uygulaması, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla saatlerin belirli dönemlerde ileri alınmasıdır. Bu uygulama ile akşam saatlerinde gün ışığı daha uzun süre devam eder ve enerji tasarrufu sağlanır.



2025'te Saatler Ne Zaman İleri Alınacak?



2025 yılında saatlerin ileri alınacağı tarih, ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Türkiye'de 2016 yılında alınan kararla yaz saati uygulaması kalıcı hale getirildiği için, Türkiye'de 2025 yılında saatler ileri alınmayacaktır. Ancak, Avrupa Birliği ülkelerinde saatlerin 30 Mart 2025 Pazar günü ileri alınması beklenmektedir.



Avrupa'da Yaz Saati Uygulaması



Avrupa Birliği ülkelerinde yaz saati uygulaması, her yıl Mart ayının son Pazar günü başlar ve Ekim ayının son Pazar günü sona erer. 2025 yılında Avrupa'da yaz saati uygulaması 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve 26 Ekim 2025 Pazar günü sona erecektir.



Türkiye'de Yaz Saati Uygulaması Neden Kalıcı Hale Getirildi?



Türkiye'de yaz saati uygulaması, 2016 yılında alınan kararla kalıcı hale getirildi.

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