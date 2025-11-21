Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, zorlu Rize deplasmanında Çaykur Rizespor'un konuğu oluyor. Domenico Tedesco yönetiminde ligde namağlup ilerleyen sarı-lacivertliler, 28 puanla lider Galatasaray'ın bir adım gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Kritik Kadıköy derbisi öncesinde Fenerbahçe'nin tek hedefi ise Rize'den üç puanla dönmek. Peki mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 13. hafta heyecanı, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor deplasmanına çıkmasıyla sürüyor. Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, geride kalan 12 maçta 8 galibiyet ve 4 beraberlik alarak yoluna namağlup devam ediyor. 28 puanla lider Galatasaray'ın hemen arkasında yer alan Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanacak kritik derbi öncesinde Rize'den mutlaka üç puanla dönmek istiyor.

Rizespor - Fenerbahçe karşılaşması 23 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

Fenerbahçe, zorlu Rize deplasmanı öncesinde çalışmalarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü. Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı; ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Pas organizasyonlarının ardından idman taktik uygulamalarla tamamlandı.

Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Talisca, Duran

Rizespor'da Emrecan Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması

Çaykur Rizespor'un genç oyuncusu Emrecan Bulut, Fenerbahçe maçı öncesinde takımının güçlü bir hazırlık süreci geçirdiğini belirterek, "Ligimizin en kaliteli kadrolarından biriyle oynayacağız ama biz de kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi. Taraftar desteğinin kendileri için büyük güç olduğunun da altını çizen genç oyuncu, hedeflerinden birinin de A Milli Takım olduğunu söyledi.