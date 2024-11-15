Haber Tarihi: 15 Kasım 2024 12:33 - Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2024 12:33

Rize'de deprem mi oldu? Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA HABERİ: Malatya'da meydana gelen depremin ardından bir deprem haberi de Rize'den geldi. Rize'nin Hemşin ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Saat 12.02'de meydana gelen deprem, 12,85 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Rize'de deprem mi oldu? Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem
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Son dakika haberi: Malatya'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem haberi de Rize'den geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Rize'nin Hemşin ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini bildirdi.

Saat 12.02'de gerçekleşen deprem 12,85 kilometre derinlikte yaşandı.

RİZE'DEN FAY HATTI GEÇİYOR MU, RİZE'DE DEPREM TEHLİKESİ VAR MI?

Rize'de meydana gelen sarsıntı, kentin deprem tehdidi altında olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi.

Rize, Deprem Araştırma Dairesi'nin hazırladığı Deprem Bölgeleri Haritası'nda dördüncü derece deprem bölgesi olarak geçiyor.
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