Reyting sonuçları 17 Ekim: Sen Anlat Karadeniz ve Jet Sosyete rekabeti… İşte reyting sıralaması

17 Ekim reyting sonuçları belli oldu. Sen Anlat Karadeniz, Çocuklar Duymasın ve Jet Sosyete reytinglerde yarıştı. Geçen yıl da zirveyi bırakmayan Sen Anlat Karadeniz reyting sonuçlarına göre ilk sırada yer aldı.

18 Ekim 2018 11:29
Reyting sonuçları 17 Ekim: Sen Anlat Karadeniz ve Jet Sosyete rekabeti… İşte reyting sıralaması
Açıklanan reyting sonuçlarına göre Sen Anlat Karadeniz ilk sırada yer aldı. İkinci sırada Sen Anlat Karadeniz'in özeti yer alırken, üçüncü sırada ise Fatih Portakal ile FOX Ana haber yer aldı. Total reyting sıralamasında Çocuklar Duymasın yedinci, Jet Soyete ise 15. sırada yer aldı. İşte tüm reyting sonuçları..

REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL



Kaynak: Sözcü

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