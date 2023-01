Regaip Gecesi Yapılacak İbadetler 2023 - Regaip Kandili Günü Yapılacak İbadetler Nelerdir?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

REGAİP KANDİLİ'NDE OKUNABİLEC DUALAR





Regaib Kandili'nde yapılacak ibadetler, zikirler ve okunacak dualar, Üç ayların ilk kandilinin gelmesi ile birlikte araştırılmaya başlandı. Recep, Şaban ve Ramazanı ayını kapsayan rahmet ve bereket dönemi üç ayların ilk kandili olan Regaib Kandili Gecesi ibadetler, dualar ve zikirlerle eda edilecek. Bu mübarek manevi yenilenme gününü ibadetle geçirmek isteyenler "Regaip Gecesinde neler yapılmalı?" sorusunun yanıtlarını arıyor. İşte, Regaib Kandili Gecesi yapılacak ibadetler, zikiriler, okunacak dualar ve sureler...Recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen Regaip kandilinin öncesinde yani Perşembe günü Allah dostları oruç tutulmasını tavsiye etmişlerdir. Bu oruç perşembe ve cuma olmak üzere 2 gün tutlacağı gibi sadece Cuma günü tutulmasını uygun görenler de vardır.Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) "Dualar ve Zikirler" kitabında: "Leyle-i Regaip'ten evvelki perşembe günü oruç tutulup akşam birkaç lokma iftar edip akşam namazını edadan sonra iki rek'atta bir selam vermek üzere oniki rek'at nafile namaz kılınacaktır." buyurmuşlardır.En mühim hususlardan biri, namazdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) Dualar ve Zikirler kitabında Regaip gecesi kılınacak nafile namazı şöyle anlatılmaktadır:Leyle-i Regaip'ten evvelki perşembe günü oruç tutulup akşam birkaç lokma iftar edip akşam namazını edadan sonra iki rek'atta bir selam vermek üzere oniki rek'at nafile namaz kılınacaktır.Her rek'atta Fatiha'dan sonra üç kere "Kadir" suresi ve oniki kere "İhlas" suresi okunacaktır.Veyahut bir kere "Kadir" suresi ve üç kere "İhlas" suresi okunur.Namaz tamam olduğunda yetmiş kere:Okunuşu: "Allahumme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.""Allah'ım, ümmi nebi Efendimiz Muhammed'e, aline ve ashabına salat u selam eyle!" duası okunacakdır.Sonra secde edilip secdede yetmiş kere:Okunuşu: "Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh""Bizim Rabbimiz, Ruh'un ve melaike-i kiramın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pak ve yücedir."Secdeden baş kaldırıp otururken yetmiş kere:Okunuşu: "Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram.""Rabbim, beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin bütün kusurlarımdan geç, onları bağışla, şüphesiz Sen en yüce ve en kerimsin." duası okunacak.Tekrar secde edip yine yetmiş kere:Okunuşu: "Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh""Bizim Rabbimiz, Ruh'un ve melaike-i kiramın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pak ve yücedir." duası okunacak. Ve sonra secdede iken dünyevi ve uhrevi ne haceti varsa Hak -celle ve ala- Hazretleri'nden niyaz edilecektir. Sonra kişi secdeden başını kaldırıp namaz ve duası tamam olmuş olur.Allah dostları Regaip gecesinde çokça Kur'an-ı Kerim okunmasını tavsiye buyurmuşlardır.İbni Mesut radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lam mim bir harftir demiyorum; bilakis elif bir harftir, lam bir harftir, mim de bir harftir." (Tirmizi, Fezailü'l-Kur'an 16)İbni Abbas radıyallahu anhüma'dan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Kalbinde Kur'an'dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir." (Tirmizi, Fazailü'l-Kur'an 18)Allah Teala şirke düşmeyenlerin büyük günahlarını affedeceğini bu gecede müjdelemiştir. (bk. Müslim, Iman, 279)Hazret-i Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-: Efendimiz: "Ben, günde yüz kere istiğfar ederim..." (Müslim, Zikir, 42) buyurmuşlardır.Müslim'de rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur:"Resulullah'a -sallallahu aleyhi ve sellem- (Miraç'ta) üç şey verildi: Beş vakit namaz, Bakara suresinin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi..." (Müslim, Iman, 279)Bu mübarek geceler, rabbimize dua ve niyazda bulunma zamanlarıdır.Ayet-i kerimede buyrulur:"(Ey Rasulüm!) De ki: Sizin dua ve niyazlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?.." (el-Furkan, 77)Yine rabbimizin verdiği nimetlere hamd ve şükür halinde bulunmayı unutmamalıdır. Nitekim hadis-i şerifte duanın kabul olmasının iki şartından birinin hamd diğerinin de salavat olduğu bildirilmiştir.Bir defasında Resul-i Ekrem Efendimiz, sahabilerden birinin Allah'a hamd ve Resulü'ne salevat getirerek duaya başladığını gördüğünde, onu takdir ederek:"–Ey namaz kılan zat! Dua et, (duana hamdele ve salvele ile başladığın müddetçe) duan kabul olunur." buyurmuştur. (Tirmizi, Deavat, 64/3476)Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimize salavat getirmeyi Allah Teala emretmiştir. Ayrıca hadis-i şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının gideririleceği bildirilmiştir.Ayet-i kerimede buyrulur:"Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber'e çokça salat ederler. Ey müminler! Siz de O'na salevat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin!" (el-Ahzab, 56)Übey bin Kab -radıyallahu anh- diyor ki:"Hazret-i Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz'e:«– Ya Rasulallah! Ben sana çok salavat-ı şerife getiriyorum. Acaba bunu ne kadar yapmam gerekir?» diye sordum.«– Dilediğin kadar yap.» buyurdu.«– Dualarımın dörtte birini salavat-ı şerifeye ayırsam uygun olur mu?» diye sordum.«– Dilediğin kadarını ayır. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur.» buyurdu.«– Öyleyse duamın yarısını salavat-ı şerifeye ayırayım.» dedim.«– Dilediğin kadar yap. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur.» buyurdu.Ben yine:«– Şu halde üçte ikisi yeter mi?» diye sordum.«– İstediğin kadar. Ama artırırsan senin için iyi olur.» buyurdu.«– Öyleyse duaya ayırdığım zamanın hepsinde sana salavat-ı şerife getirsem nasıl olur?» deyince:«– O takdirde Allah bütün sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar.» buyurdu." (Tirmizi, Kıyamet, 23)Allah yolunda infakta bulunup sadaka vermenin kişiyi pek çok tehlike ve belalardan muhafaza edeceği, buna ilaveten sadaka sahibini muhabbetullah'a nail eyleyeceği unutulmamalıdır. Bu müstesna geceler de sadaka vermeye en güzel vesilelerdir.Zira Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur:"Allah yolunda infak edin! Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bir de ihsanda bulunun. Zira Allah, muhsinleri (iyilikte bulunan, işini güzel yapan ve ihsan şuuru ile yaşayanları) sever." (el-Bakara, 195)Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- zengin-fakir her mü'mini infaka teşvik eder; bir hurmadan başka bir şeyi olmayan için; "Yarım hurmayla da olsa cehennem ateşinden korunun, onu da bulamazsanız güzel ve hoş bir söz ile korunun." buyururdu. (Buhari, Edeb, 34)Bu mübarek gecelerde Rabbimize çokça hamd etmeli ve şükür halinde bulunmalıyız.Ayet-i kerimede "Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. Onu hamd ile tesbih et!..." (Furkan suresi, 58) buyrulmaktadır.Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:"Meşru işlere Allah'a hamd ile başlanmazsa hayır ve bereketi kesilir." (İbn-i Mace, Nikah, 19; Ebu Davud, Edeb, 18)"Şükür, imanın yarısıdır..." (Süyuti, el-Camiu's-Sağir, I, 107)"Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine hamd ü sena, insanı nimetin zevalinden emin kılar." (Suyuti, el-Camiu's-Sağir, no: 3836)"Allah'a hamdetmek şükrün başıdır. Allah'a hamdetmeyen bir kul O'na şükür etmemiştir." (Suyuti, el-Camiu's-Sağir, no: 3835)Mübarek gecelerde Rabbimizi zikretmeye daha çok önem verilmelidir.Ayet-i kerimede buyrulur: "Kendi kendine, yalvararak ve ürpererek, yüksek olmayan bir sesle, sabah-akşam Rabbini an. Gafillerden olma!" (el- A'raf, 205)"Rabbinin ismini zikret ve bütün varlığınla O'na yönel." (el-Müzzemmil, 8)" Allah'ı zikretmek, elbette en büyük (ibadet)'tir " (el-Ankebut, 45)Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurur:"Allah'ı sevmenin alameti, Allah Teala'yı zikretmeyi sevmektir." (Suyuti, el-Camiu's-Sağir, II, 52)"Yeryüzünde Allah Allah diyen biri var oldukça, kıyamet kopmayacaktır." (Müslim, Iman, 234/148)Evlerinde, camilerde, Regaip Kandili'nde geçirecekler hangi duaları okuyacak? Regaip Kandili'nde okunacak duaları, yapılacak ibadetleri ve tüm detayları bu haberde bulabilirsiniz.Bugün Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler arasında yer alan dua etmek, önem verilen ve en çok yapılan ibadetlerden birisidir. İşte Arefe Günü'nde okunacak dualarEy bizleri varlığa erdiren , var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran güzeller güzeli rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz sal,t ü selam olsun. İçinde bulunduğumuz şu mübarek Regaib Kandili münasebetiyle bu gecenin senin katındaki kutsiliğini de vesile edinerek derg,h-ı ilahînin önünde ellerimizi açıp yalvarıyoruz:Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; Ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur. Ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; Yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur.Önümüzdeki şu upuzun hayat yolculuğunda, bizi kendi idrak ve ihsaslarımızın darlığıyla başbaşa bırakma; Akıllarımızı inhiraf ve sürçmelerden, Nefislerimizi cism,nîliğin baskılarından, Gönüllerimizi de hev, ve heveslerin öldürücü oklarından sıyanet eyle ya Rabbi..Biz kullarını; ilimde kibir ve gururdan, İbadette riya ve gafletten ve duygularına renk attıran ülfetten koru ya Rabbi!Senin yolunda yürüyor gibi görünüp senden uzaklaşmak, kurbet atmosferinde iç içe firkat yaşamak, hep rızadan söz edip gazap arkasından koşmak ne acıdır! Sen bizi kazanç yolu sanılan bu tür haybet vadilerinde ömür tüketmekten muhafaza buyur ya Rabbi.Amellerimizdeki eksikliklere ve sözlerimizdeki kırık-döküklüğe değil, hakkındaki hüsn-ü zannımıza ve rahmetine bağladığımız rec,mıza göre muamele et ve bizim dualarımıza da icabet buyur;Bizi haybet ve hüsrana uğratma!Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla engin rahmetinin kapısına dayanıyor, şu mübarek Regaib gecesinde bir kere daha h,limizi arz etmek istiyoruz.Şu mübarek gece hürmetine bizleri bağışla, inayetine ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her halimizden belli; Bizleri yara-bere almadan ötelerdeki güzelliklere ancak sen ulaştırabilir ve bu güne kadar elli defa çatlamış ve kırılmış ruh dünyamızı da ancak sen tamir edebilirsin. İçimizi sana döküyor, kusurlarımızı sana açıyor ve bizlere yeniden iyi insan olma yollarını göstermeni diliyoruz ya Rabbi!Şu mübarek Regaib gecesinde binler, yüz binler senin karşında divan durarak, ellerimizi sana açıyor ve külliyet kesbetmiş niyaz edalı soluklarımızla, kullarına her zaman açık bulunan, hiç olmazsa aralık duran rahmet desenli kapının tokmağına inleyerek dokunuyor ve "biz geldik" diyoruz. Herkesi ve her şeyi görüp gözettiğine, her sese ve herkese merhamet ettiğine gönülden inanarak senden uzaklığımızı geçici dahi olsa görmüyor, günahlarımızı af çağlayanların içinde tasavvur ediyor, senin afv u safhına bakıyor ve ümitlerimizi ona bağlıyoruz ya Rabbi!Mescitlerimizde Kur'an okunuyor, minarelerimizden dinin temeli ezanlar yükseliyor; Ve biz mabetlerimizde, mescitlerimizde bülbülü hoş eda nağmeler dinlemeye erdik, sen bu nağmeleri kesip bizi inkisara itme ya Rabbi.Hazret-i Muhammed'i güldüren, Kur'an'ın manasını güldüren, Esl,fı, ervahı, eşbahı güldüren bu manzarayı makûs edip bütün bu gülenleri şu mübarek gece hürmetine ağlatma ya Rabbi.Elimizden tut, dostlarının yüzüne baktığın gibi bize de rahmetinle teveccühte bulun.. İç dünyamızı varlığının ziyasıyla nurlandır ve bizi sensizliğin zulmetlerinden, zindanlarından hal,s eyle ve eşiğine baş koymuş kapının şu sadık kullarını yalnız bırakma. Senden kalblerimize ışık, iradelerimize güç, düşüncelerimize istikamet, niyetlerimize de ihlas istiyoruz. Bizleri iç dünyamızla yeniden inşa ederek ruhlarımıza ahsen-i takvîm sırrını duyur ya Rabbi!Ellerimiz-ağızlarımız, gözlerimiz-kulaklarımız, dillerimiz-dudaklarımız yaratılış gayelerinden fersah fersah uzak ve ,deta nankörlüğe kilitli; Eller yasak meyvelerde, ağızlar harama açık duruyor; Gözler başkalarının kusur müfettişi.. Yalan revaçta, hıyanet sıradan bir şey, hak ve adaletin ismi var sadece; Vefa Kafdağı'nın arkasında, ahde hürmet unutulup da bir köşede kalmış; Buna karşılık haksızlık firavunları utandıracak dorukta.Makam sevgisi, şöhret hissi, rahat etme düşüncesi, boyunlarımızda ,deta çelikten bir kement; Her biri birer çukur olan bu duygulardan bir türlü kurtulamıyor ve özümüzle bütünleşip kendimiz olamıyoruz. N'olur bu durumdan bizleri kurtar ya Rabbi!Dua edenlere cevap veren sen, Izdırapları dindirip ihtiyaçları gideren sen, Devrilenleri kaldırıp doğrultan sen, Çatlayıp kırılanları sarıp-sarmalayıp tedavi eden de sensin! Verdiklerin vereceklerinin referansı; diliyor ve dileniyoruz, bize yakınlığını duyur ve benliğimizde sana karşı yaklaşma heyecanları uyar ya Rabbi!Dünya ve ukb, kazancı adına ne ciddî bir hesap ne de tutarlı bir pl,na sahibiz. Kazançlar kuşağında sürekli kaybediyoruz; Kaybederken de muhtemel daha kötü durumlarla teselli olmaya çalışıyoruz. Zamanı suçlama, şartlara l,netler yağdırma da ayrı bir avunma yolu. Bütün bunlara rağmen ya Rabb!, Bizi bize bırakmaman en büyük dileğimiz. Kendimiz edip kendimiz bulsak da, Rahmetin, istihkaklarımıza lütuf televvünlü haklar bahşedecek genişlikte. Sen bizlere lütfunla muamelede bulun ya Rabbi!Bir süre ayrı düştükten sonra dönüp sana gelenleri kovmayacağını vadediyorsun. Sana yönelenlere hep "gelin, gelin" diyorsun. Ey Rab! Bütün kusur ve hatalarımızla beraber müsaade buyur "biz de geldik" diyelim. Geldik ve şu mübarek gecede sana, yolların amansızlığını, nefis, şeytan ve hev,nın imansızlığını, bizim de dermansızlığımızı şikayet ediyoruz. Bilhassa, her zaman hatalara açık duran, günahlara meyyal bulunan ve ululuğuna karşı hep saygısız davranan, serkeş nefsimizi sana şikayet ediyoruz. Sen bizleri nefsin ve şeytanın şerrinden muhafaza buyur ya Rabbi!Bizleri büyük-küçük hatalardan, günahlardan ve emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır Ya RabbiLisanlarımızı yalandan, gıybetten, senin sevmediğin, hoşnut olmadığın bütün kirli sözlerden temizle ya Rabbi!Kalblerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur ya Rabbi!Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle ya Rabbi!Niyetlerimizi ihlaslı kıl ya Rabbi!Ve bize lütfettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle ya Rabbi!Bu gece okunan Kur'an'dan, getirilen salat ü selamlardan, terennüm edilen mevlid-i şeriften ilahi ve kasidelerden hasıl olan sevaplardan başta Peygamberimiz Efendimiz Hazret-i Muhammed (SAS) olmak bütün enbiya ve murseline dine diyanete hizmet etmiş insanlara , bütün eş dost akraba arkadaş ve arkadaşlarımıza , tüm yakınlarımıza ve büyüklerimize , gazi ve şehitlerimize, bu ülke için hizmet vermiş devlet adamlarımıza, Armağan ediyoruz sen onların ruhlarını da hissedar eyle ya Rabbi!Bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz günahlardan dolayı bize azap etme.. Şu aciz kullarına, gazabının önüne geçmiş o engin rahmetinle ve fazlınla Mu,mele eyle.. Bizi dünyevî afet ve rezaletlerden, Ahiret azabından, Kalbleri fenalığa esir düşmüş kötü insanların şerlerinden, F,cir kimselerin komplolarından, Düzenbazların hîle ve tecavüzlerinden, Bozguncuların kırıp dökmelerinden ve bütün despotların zulmünden sen bizleri ve ülkemizi muhafaza buyur ya Rabbi!Ya Rabbi bize dünya da ve ahirette iyilikler lutfeyle , bizleri cehennem azabından azad eyle...Ya Rabbi bizi, anne ve babamızı, ve bütün inananları büyük buluşma ve duruşma gününde sen mağfiret eyle...Ya Rabbi ülkemize ve islam alemine birlik ve düzen bütün dünyaya da huzur ve barış nasibeyleSana itaat edilir Sen karşılığını veririsin; Sana isyan edilir, sen bağışlar ve affedersin, darda kalanlara icabet edersin, zararı sıkıntıyı ortadan kaldırırsın. Hastalara şifa, dertlilere deva verirsin. Günahları bağışlar, tövbeleri kabul edersin. Sen bizlerin dualarını kabul buyur ya Rabbi!Efendimiz Hazret-i Muhammed'e, Muall, aile efradına ve bütün Ashab-ı Güzînine Sal,t u selam ederek ve şu mübarek Regaib gecesini vesile edinerek bunları senden dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur ya Rabbi!..Amin amin aminBismillahirrahmanirrahimAllahümme Salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala Ali seyyidina Muhammed (Allahım (peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle )Ya Rabbi! Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden,Korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız.Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalblerini yumuşatmakmurad ediyorsan,bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalblerini yumuşatve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!Ey kalbleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı!Bizim kalblerimizi de, onların kalblerini de sevdiğin ve hoşnut olduğungüzelliklere çevir! Ya Rabbi!Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler verve lutfedeceğin bu kabiliyetlerisenin rızan yolunda kullanmayıbizlere nasip eyle ya Rabbi!Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lutfet lakin biz lutfedeceğin bu sıfatları tefahur vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!Cümlemize vicdan genişliği lutfetKalplerimize inşirah bahşetBizleri kollektif şuura sahip kullarından kılVe bizleri müttakilere rehber eyle ya Rabbi!Ey yüceler yücesi olan AllahımBiz ümmeti Muhammedin dağınıklığını giderBize ve ülkemize birlik ve dirlik verBütün dünyaya da huzur ve barış nasibeyle..Kalplerimizi birbirene ısındır veBizleri birbirimize sevdirDünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimiziBizlerle beraber ihlas-ı etemme muvaffak kıl ya Rabbi!*Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle kandilin mübarek olsun.*Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğın saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun..*Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.*Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..*Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.*Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğın saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun..*Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.*Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.*Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek Miraç kandilinizi kutlarım Allah'a emanet olun. Güzel kandiller..*Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimiz"e. Hayırlı kandiller..*Mübarek aylara Selam olsun.. Selam olsun Ey Regaib. Tüm Dualarınızın kabul olması dileğiyle.. Hayırlı kandiller.*Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Regaip kandiliniz mübarek olsun.*Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler,mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.... İyi Kandiller....Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!*Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle umudun gerçekle, ışığın gölgeyle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice kandillere.*Bazen yenik düştük zamana, esiri olduk anlamsız koşturmaların ve fakat adını yüreğimize yazdığımız dostlarımızı hiç unutmadık. Kandiliniz mübarek olsun.*Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca gün var, ama bugün başka, Regaip Kandiliniz mübarek olsun.*İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun Makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Kandiliniz mübarek olsun*Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği dostlukların hiç bitmediği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de sevgi dolu nice kandillere.*Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.* Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Miraç kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.*Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun- 300 Salavat-ı şerife,- 101 Fatiha-i şerife,- 101 İhlas-ı şerife,- 101 Kadir suresiGünlük evradın son salavatının ilk 5 salavatı 101 defa geri kalan salavatlar 33'er defa okunur.